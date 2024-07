Vas Blanka már túl az első montis edzésén Párizsban

Az egyszemélyes női kerékpáros küldöttség szerdán megérkezett Párizsba, s csütörtökön már tesztelte is a pályát, amit a fővárostól 40 kilométerre nyugatra alakítottak ki, az Élancourt településen található dombon, ami a Párizs környéki régió legmagasabb pontja a maga 231 méteres tengerszint feletti magasságával. Vas Blanka az első edzés után tapasztalatairól mesélt a Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos Youtube csatornájának.

„A pálya elég csúszós, száraz, úgyhogy ez nem a kedvencem, de azért a végére sikerült végigmenni rajta rendesen. Kicsit szokatlan volt a montin ülni a Giro után, és most azt mondom, hogy nagyon nehéz átszokni, de amúgy két-három alkalom után már át lehet állni az országútiról a hegyi bringára. Egyébként a pálya nem volt teljesen ismeretlen, mert voltam egy éve a tesztversenyen, és ahhoz képest nem sok minden változott. Kicsit még csúszósabb lett mint volt, technikás is, meg nem is, és alapjában véve azért egy gyors pályáról beszélhetünk. Fekszik nekem, ha begyakorlom, akkor jó lesz, bár ehhez még kell néhány kört mennem. Plusz várakozás nincs bennem, csak élvezni szeretném a vasárnapi montit, mert erre most nem tudtam annyira felkészülni, mint Tokióra” – fogalmazott Vas, aki az alábbi videóban további részleteket árult el a pályáról, a versenyre való felkészülés részleteiről, valamint szóba hozta a jövő hét végén sorra kerülő országúti versenyt is, amelyen szintén rajthoz áll.