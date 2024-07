Milák Kristóf – a különutas klasszis

Fiatal kora ellenére a világklasszisok közé küzdötte fel magát az elmúlt két évben Léon Marchand, aki már ötszörös világbajnok: a 2022-es budapesti két arany (és egy ezüst) után tavaly júliusban Fukuokában háromszor is felállhatott a dobogó felső fokára: megvédte címét kétszáz és négyszáz vegyesen (itt világcsúccsal, Michael Phelps utolsó még élő rekordját, a pekingi 4:03.84-et írta át 4:02.50-re), és győzött 200 pillangón is, ahol ugye Milák nem indult. Léon Marchand a tokiói olimpia után tette át székhelyét Franciaországból Amerikába, onnantól Bob Bowman irányításával készül – 2022 decembere óta Kós Huberttel együtt.

A 23-szoros olimpiai bajnok Phelps egyébként felállva tapsolta meg Marchand produkcióját Fukuokában, ám már ott azt mondta a francia fiú, hogy: „Nem akarom, hogy állandóan Phelpshez hasonlítsanak, a saját utamat akarom járni, a saját pályafutásomat akarom felépíteni.” Ehhez hozzátette, hogy a java még hátravan. Majdhogynem biztos, hogy Marchand gyűjteményébe Párizsban olimpiai arany is kerül. Nem is egy, a kérdés az, hogy közte lesz-e a 200 pillangóé…