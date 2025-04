Meglepetés! Kós Hubert legyőzte Milák Kristófot 100 pillangón az ob-n – videó

Ismét összecsapott két kiválóságunk Kós Hubert és Milák Kristóf a kaposvári úszó országos bajnokság, negyedik, utolsó napján 100 méter pillangóúszásban igyekezett jobban tempózni a másiknál. Mindketten halmozták a sikereket a Csík Ferenc Versenyuszodában már három nap alatt is. Kós országos csúccsal nyert 50 és 100 háton, és 200 vegyesen is övé lett az arany, nem mellesleg a 4x100-as gyors- és vegyes váltóban is nyert a BVSC-vel, míg Milák 50 pillangón éppen Kós előtt – és Szabó Szebasztián mögött – lett második, 200 méter pillangón és 100 méter gyorson győzött.

A 100 pillangó viszont inkább Milák „terepe”: Párizsban ebben a számban nyerte meg olimpiai aranyát, 2017 óta pedig hét arany és egy ezüst volt a mérlege, sorozatban ötször nem tudták letaszítani az első helyről: egészen mostanáig. A 200 hát olimpiai bajnoka – aki ezúttal kihagyta ezt a számot –, végig remekül tempózott, és 12 századdal Milák előtt, 50.55 másodperc alatt csapott a célba, három tizeddel megjavítva egyéni legjobbját (50.84). Kós öt számban indult egyéniben, és négyben lett első.

Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid végül nem indultak el férfi 200 háton – mindketten ejtették a saját számuk, a 800 gyors kedvéért –, így ez megnyitotta a lehetőséget a többieknek. Például Kovács Benedeknek, akinek valószínűleg a szombati első helyezése többet is jelentett, mint egy országos bajnoki cím. A számban 2023-ban világbajnoki ötödik, 2022-ben Európa-bajnoki ezüstérmes úszónak 100 és 200 méter háton is megvolt az olimpiai szintideje, de 2024 elején combsérülést szenvedett, kihagyta a februári dohai vb-t, az áprilisi ob-re pedig még nem jött formába, és időközben mindkét számban megelőzték – 100-on Jászó Ádám, 200-on Telegdy Ádám úszott nála erősebb időt, és került a második helyre a ranglistán, mindketten Kós Hubert mögé, így Kovács Benedek lemaradt az olimpiáról. Ugyan csak a hetedik legjobb idővel került be a döntőbe, de mint az M4 Sportnak elárulta, csupán a célba érkezéssel volt kisebb gondja, és nem is bánta, hogy viszonylag légüres térben úszhatott. Az FTC 27 éves úszója – aki 2023-ban „agyonnyerte” magát hátúszásban, 50, 100 és 200 méteren is aranyérmes lett, tavaly ebben a sorrendben egy ezüst- és egy-egy bronzérmet szerzett a vonatkozó számokban – végig magabiztosan vezetett az 1-es pályán úszva.

Női 200 háton a szám kétszeres Európa-bajnoka, Burián Katalin ismét országos bajnok lett – 2017 és 2022 között hat éven át volt legyőzhetetlen hazánkban 200 háton, tavalyelőtt azonban Szabó-Feltóthy Eszter mögött a második, tavaly Szabó-Feltóthy és Molnár Dóra mögött a harmadik helyen végzett. Ezúttal is Molnár tempózott sokáig az élen, a Debreceni Sportcentrum SI-t erősítő Burián viszont egy hajszállal jobban bírta a hajrát, és mindössze hét századdal előbb érte el a falat. Nyolcszáz méter gyorsúszásban Rasovszky Kristóf 2022, Késely Ajna 2023 után tért vissza a dobogó tetejére – előbbi negyedszer lett a szám országos bajnoka, utóbbit tavaly csak Kapás Boglárka előzte meg, de 2019-től öt évig legyőzhetetlen volt, ahogyan ezúttal is.

Fángli Henrietta országos csúccsal zárta le fantasztikus kaposvári szereplését: miután szerdán 100 méter mellen a saját rekordját javította meg 6 századdal, szombaton Sztankovics Anna 2021-es magyar csúcsát adta át a múltnak 50 méter mellen, több mint négy tizeddel volt gyorsabb. Egyéniben két arannyal és egy ezüsttel térhet haza Kaposvárról – 200 női mellen lett második pénteken. Ugrai Panna sorozatban negyedszer nyerte meg a 100 méter női pillangó versenyszámát, és a 200 gyors után ebben a számban is diadalmaskodott – 50.47 másodperc alatt ért célba, ami három tizeddel jobb az eddigi csúcsánál (58.76), ugyanakkor 1 tizeddel lemaradt a vb-szintidőtől (58.33), ami a győzelmi elégedettség mellett kicsit bosszantotta a tavalyi budapesti rövid pályás vb-n a 4x200-as gyorsváltóval ezüstérmes versenyzőt.

ÚSZÁS

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, KAPOSVÁR

FÉRFIAK

800 m gyors. Országos bajnok: Rasovszky Kristóf (FTC, e: Formaggini László, Bordás Péter, Kutasi Gergely) 7:47.04, 2. Betlehem Dávid (FTC) 7:48.02, 3. Sárkány Zalán (Balaton ÚK Veszprém) 7:53.34

200 m hát. Ob: Kovács Benedek (FTC, e: Formaggini László, Bordás Péter, Kutasi Gergely) 1:56.77, 2. Rácz Zsombor (BVSC-Zugló) 2:00.04, 3. Kováts Alex (Uni Győri Úszó SE) 2:00.16

50 m mell. Ob: Egri-Martin Marcos (BVSC-Zugló, e: BVSC edzői team) 28.70, 2. Gál Olivér (Debreceni Sportcentrum SI) 28.76, 3. Eszes János (UTE) 28.81

100 m pillangó. Ob: Kós Hubert (BVSC-Zugló, e: Bob Bowman, Nagy Péter) 50.55, 2. Milák Kristóf (BHSE) 50.67, 3. Márton Richárd (BHSE) 52.91

4x200 m gyorsváltó. Ob: BVSC-Zugló (Török Dominik, Holló Balázs, Mészáros Dániel, Kós Hubert) 7:15.19, 2. FTC (Rasovszky, Betlehem, Harsányi, Németh N.) 7:15.92, 3. UTE (Zombori, Kovács B., Papp S., Kárpáti) 7:29.83

NŐK

800 m gyors. Ob: Késely Ajna (BVSC-Zugló, e: Kovács Ottó) 8:33.94, 2. Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 8:35.56, 3. Jackl Vivien (BHSE) 8:36.39

200 m hát. Ob: Burián Katalin (Debreceni Sportcentrum SI, e: Kókai Dávid) 2:10.55, 2. Molnár Dóra (FTC) 2:10.62, 3. Szabó-Feltóthy Eszter (BVSC-Zugló) 2:13.89

50 m mell. Ob: Fángli Henrietta (Uni Győri Úszó SE, e: Petrov Árpád, Petrov Iván, Balog Gábor, Giczi Mátyás) 30.61 – országos csúcs, régi: 31.04, Sztankovics Anna, 2021), 2. Bozsó Sára (Kaposvári Sportközpont SI) 31.38, 3. Békési Eszter (BVSC-Zugló) 31.88

100 m pillangó. Ob: Ugrai Panna (Hód Úszó SE, e: Máté Hunor) 58.47, 2. Tankó Beatrix (UTE 59.41, 3. Sebestyén Dalma (Uni Győri Úszó SE) 1:00.27

4x200 m gyorsváltó. Ob: BVSC-Zugló (Késely Ajna, Szabó-Feltóthy Eszter, Szabó Kincső, Pádár Nikolett) 8:08.74, 2. FTC (Fábián B., Mihályvári-Farkas, Orbán B., Molnár D.) 8:13.98, 3. Kőbánya SC (Miszlai, Barta B., Nemes, Ürögi) 8:24.43