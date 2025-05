Nilsson és Hári a benn maradó magyar hokicsapat legjobbja; Marco Rossi megfiatalította a keretet

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Férfi jégkorong-válogatottunk végül megúszta a kiesést az elitből. Bár vezettek a kazahok Svájc ellen, nem kellett aggódni, a srácok a hazaúton értesültek arról, hogy jövőre is az A-csoportban folytatják – Kapolcsi-Szabó Bence a helyszínről gyorsan le is osztályozta a Majoross-válogatottat, amelyből Nilsson Hernik és Hári János kapta a legmagasabb érdemjegyet – címlapsztori két oldalon.

Marco Rossi szerint minden meccsen csúcsforma kell a vb-selejtezőn. Labdarúgó-válogatottunk szövetségi kapitánya a svédek és azeriek elleni felkészülési meccsekre igencsak megfiatalított kerettel készül, újoncból is bőven van, cserébe viszont a Mister elárulta, hogy Varga Barnabásnak ő sem látja az alternatíváját…

Mocsi Attila is meghívót kapott, ráadásul ennek benn maradó csapat játékosaként örülhet. A török Rizespor védője Judi Ádámnak arról is beszélt, hogy alapemberré nőtte ki magát, reméli, hogy Marco Rossit is meg tudja majd győzni, amúgy pedig végre nincs rajta teher, márpedig úgy azért könnyebb futballozni.

A BL négyes döntőjére készülő győri kézisek előbb bajnokok lennének. Győri-Lukács Viktória szerint nagy lendületet adna a jövő hétvégi fináléra, ha már egy aranyéremmel a nyakban kezdene a címvédő. Amely hetedszer nyerheti el a legrangosabb klubtrófeát…

…és még: újabb szolnoki kosársiker dudaszós triplával; a parlament elfogadta „lex Milákot”; BL-helyet is kap a szerda esti Európa-liga-döntő angol győztese; Fehérváron is nyerni akar a kiesési rangadóCikkekn a Loki.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!