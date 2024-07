Lehmann Csongor és Bicsák Bence a pozitívumokat keresi a triatlonverseny halasztásában

Nyugodtan reggelizett egy párizsi belvárosi szállodában Bicsák Bence és Lehmann Csongor kedd reggel 8-kor, abban az időpontban, amikor az eredeti tervek szerint elrajtolt volna a triatlonosok férfi egyéni futama az olimpián. A világ szűk élmezőnyébe tartozó két magyar hajnali ötre állította az ébresztőórát, ekkor tudták meg, hogy még visszapihenhetnek, mert a Szajna egészségügyi határértéket meghaladó szennyezettségi adatai miatt keddről szerdára halasztották a versenyüket.

A magyar csapat rövid idő alatt áttervezte a napot, kilenckor már taxiban ült és elment úszóedzésre – természetesen nem a Szajnában, hanem uszodában edzettek… –, ebéd után pedig kerékpáros és futó átmozgatást tartott. A srácok kedd este megint úgy fekszenek le – szintén a párizsi belvárosi szállodában, amely jóval közelebb van a triatlonversenyek helyszínéhez, mint az olimpiai falu –, hogy másnap életük talán legfontosabb versenye vár rájuk.

„Mi már hétfőn eljöttünk a faluból a szállodába, ami néhány száz méterre van a triatlonos helyszíntől. Ezt így is terveztük már az olimpia előtt. Az viszont újdonság, hogy nem egy éjszakát töltünk itt, hanem a kényszerű halasztás miatt hosszabb lesz a tartózkodásunk. Szerencsére itt teljesen nyugodt körülmények között tölthetjük el ezt a plusz napot, még a családtagjainkkal is találkozhattunk. Sokszor mondjuk, hogy a triatlon az alkalmazkodás sportja, minden versenyhelyszínhez, azon belül külön-külön az úszás, a kerékpározás és a futás pályájához, körülményeihez is alkalmazkodni kell. És ebben mi magyarok jók vagyunk, ezért lehetünk itt az olimpián, a világ legjobbjai között” – mondta Lehmann Csongor.

A 25 éves, többszörös világkupa-győztes sportoló arra is felhívta a figyelmet, hogy a korábbi esők miatt az ilyenkor szokásosnál magasabb a Szajna vízállása, nagyobb a sodrás, ami kedvező lehet neki, mert a legjobb úszók közé tartozik a mezőnyben.

A férfiverseny másik magyar indulója, a tokiói olimpián 7. helyezést elérő Bicsák Bence is a pozitívumokat keresi a halasztásban. Az átalakított menetrend szerint a kedd reggeli 8 óra helyett szerdán 10.45-kor rajtol a viadal, így nagyjából dél lesz már, mire az 1500 méteres úszás és a 40 kilométeres kerékpározás után megkezdik a 10 kilométeres futást a triatlonosok. Márpedig Bicsák Bence az átlagnál sokkal jobban bírja a futást nagy melegben, így még jól is járhat a későbbi rajttal.

„Ugyanazt tudom mondani, mint Csongor, nem görcsölünk, nem idegeskedünk a halasztás miatt. Hónapok óta pontosan tudta mindenki, hogy baj lehet a Szajna vizével, és a halasztás is benne volt a levegőben. Nekem is megérkezett Párizsba a családom, kaptunk egy plusz napot, amit megpróbálunk értelmesen eltölteni. Annak pedig kifejezetten örülök, hogy nem reggel nyolckor lesz a rajt, hanem majdnem három órával később, a meleg megszűri a mezőnyt a futás alatt, ez kedvezhet nekem” – nyilatkozta Bicsák Bence, a tokiói olimpia hetedik helyezettje.

A jelenlegi tervek szerint szerdán reggel 8-kor – tehát az eredetileg is tervezett időpontban – rajtol a női egyéni verseny, amelyen Kuttor-Bragmayer Zsanettnak szurkolhatunk, és közvetlenül utána indítják a férfimezőnyt. Persze, ehhez az is kell, hogy a határérték alá csökkenjen a szennyező anyagok koncentrációja. A végső döntést szerda hajnalban hozzák meg a szervezők és közlik a sportolókkal.