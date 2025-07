A világelitben bizonyított tizenhét évesen Szalai Fanni

„Amit Fanni csinált, arra csak annyit mondhatok, hogy a nap legjobb teljesítménye volt! Ahhoz képest, hogy milyen fiatal, az apróságokra is oda tudott figyelni, a technikai részek, a depózás is jól ment neki. Ideális helyzetben válthattam őt, csak kevésen múlott, hogy én is fel tudjak zárkózni az első sorra. Nagyon jól összeállt a csapat, minden ország a legjobb sorával indult, így bizakodásra ad okot, hogy ebben a mezőnyben is ott voltunk elöl. Ha ezután is ennyire erősek leszünk, akkor bármikor a dobogó közelébe kerülhetünk.”