Ennyi NBA-játékos van az olimpiai csapatok kereteiben

Hogy nem tévedtünk, és valóban az Arena Paris Nord környékén járunk, egyértelművé tette, amikor belebotlottunk Kovács „Kokó” Istvánba néhány lépésre az ökölvívótorna helyszínétől. Kovács Richárd mérkőzésére voltunk kíváncsiak, 63.5 kilóban induló reménységünk az ausztrál Harry Garside-ot kapta ellenfélül, aki remek bunyós, Tokióban egy súlycsoporttal lejjebb bronzérmet szerzett. A nyolc közé jutásért vívott csatát egy üzbég és egy mexikói bokszoló mérkőzése előzte meg, amelyet magyar bíró, Szűcs Veronika vezetett.

Nemcsak azért vagyunk elfogultak Kovács Richárd iránt, mert magyar színekben indul, hanem azért is, mert közvetlen és csupa szív sportoló, aki több stábot is beengedett a szobájába az olimpiai faluban. Ezzel persze nem szereztünk neki pontokat a ringben, kőkemény összecsapásra számíthattunk, amelyet a kanadai Wade Peterson vezetett.

Az első tiszta találat Garside-é volt, sajnos fejre és testre is szedett be ütéseket Kovács, azonban rövidesen átvette a kezdeményezést, ő is egyértelműen eltalálta ellenfelét. Rövid időre a kötélhez szorult a mi fiunk, de átvészelte a néhány nehéz másodpercet és meggyőző pofonokkal rukkolt ki. Három bíró Garside-ot, kettő Kovácsot látta jobbnak az első menetben – valóban kiegyenlített volt a kép.

A második három percben is nagy volt az iram, Garside kezdett jobban, de a folytatásban újra Kovács pillanatai következtek. Élvezetes volt a mérkőzés, nagyon nehéz volt eldönteni, ki a jobb, meggyőzőbb. A bíróknál most Kovács Richárd volt, mind az öt ítész nekiadta a menetet 10–9-cel.

Jöhetett a döntő felvonás, alakult a helyzet, az egyszer még a nyelvét is kiöltő Kovács egyértelműen uralta a szorítót – és amikor ezt leírtuk, hatalmas pofont kapott Garside-tól. Nem lankadhatott a figyelem, Garside megérezte a lehetőséget, Kovács fogott, aztán fél perccel a vége előtt remek ütéssel rukkolt ki. Kellett is, ezzel tette biztossá diadalát, a harmadik menetet is behúzta minden pontozónál – 5:0 ide, folytatás a csütörtöki negyeddöntőben!

Férfiak. 63.5 kg. A nyolc közé jutásért: Kovács Richárd–Garside (ausztrál) p. gy. (5:0)