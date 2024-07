A BMX-es José Torres Gil földönkívüli trükköket mutatott be

A gyűrűn kezdő magyar negyediknek mutatta be igen pontos és jól kivitelezett gyakorlatát, amire – az egyébként a tornaversenyek egyetlen magyar nemzetközi bírájaként itt, a kiviteli zsűriben dolgozó Janik Pállal kiegészülő – zsűri 13.400 pontot adott. Miközben szert váltott a huszonnégy tornász, érdekes volt látni, hogy az élen nem egy japán-kínai versengés látszott kialakulni, ahogy a csapatversenyben megszoktuk – azt egyébként az első éremosztó napon, alig fél pontos előnnyel a japánok nyerték, hanem az ukrán Vernyajev és a nem az egyéni összetett címvédő japán, Dajki Hasimoto, hanem honfitársa, Sinnoszuke Oka és a brit Jake Jarman versengtek egymással.

Mészáros ugráson folytatta, méghozzá nagyszerűen, kézenátfordulás előreszuplé duplacsavart mutatott be, pontos érkezéssel, ezért magas kiviteli pontszám is járt az 5,2-es kiindulóhoz, és egy ponttal többet kapott, mint a kezdőszerén, így 14.400-et pakolt hozzá az összetett pontszámához. Korláton a selejtezőkhöz képest picit talán pontatlanabbra sikerült produkcióval folytatta és a leugrásból a kis ellépés is járt némi levonással, így 14.300-mal a érkezett félidőhöz, ami a verseny élmezőnye szempontjából néhány váratlan rontás miatt kissé felborult forgatókönyvvel szolgált. Három szer után a japán Oka állt az élen, az ukrán Vernyajev és a selejtezőben második számú kínai Csiao mögött, de ami a szemünknek legkedvesebb látványt hozta az eredményjelző táblán, az Mészáros hatodik helye volt ebben a pillanatban.

Így lépett a nyújtóhoz a magyar tornász, akit elsőként szólítottak. 13,666-hattal és egy roppant pontos gyakorlattal folytatta, gyönyörű, levegős repülőelemekkel és puha, macskaszerű érkezéssel a duplaszuplé duplacsavarból, ennek ellenére nem kapott magasabb pontszámot, mint a selejtezőben, pedig szabadszemmel is jól láthatóan pontosabb gyakorlatot mutatott be Mészáros. A pontszámot Szűcs Róbert, Mészáros edzője azonnal megóvta, amit akceptált is a zsűri, és egy tizeddel megemelve a nyújtógyakorlata pontszámát, 13.766-at zárta az egyik leglátványosabb szert, ami egy olimpiai döntőben nagyon is sokat érhet. Ért is, mert az élmezőnyben tartotta Mészárost, aki a nyolcadik helyen várta a talajt, míg a legjobbak versenyében az ukránok az egyik legerősebb szerükön, a korláton folytatták és mind Vernyajev, mint Kovtun tizenötpont fölötti pontszámot kapott, amivel az élre ugrott a két ukrán, a kínai Csiao és a vele holtversenyben álló Oka elé.

Vernyajev aztán egy pontatlan nyújtógyakorlattal szolgált, 12.700-es pontszáma egy összetett éremre aspirálónak igencsak soványka teljesítmény. A többiek viszont kapaszkodtak az éremesélyesek közül, és a japán Oka állt aranyérmes pozícióban a két kínai, Csiao, és Zsang elött a záró forduló végén. A talajon utolsónak szólított Mészáros nagyszerű gyakorlattal rukkolt elő, és ellentétben a selejtezőkkel, most egyetlen sorában sem hibázott, beleállt a nyitósora végi dupla bicska-előreszaltóba csakúgy, mint a dupla-cukaharába, amiből az első napon letette mindkét kezét. Picit jobban is megnyomhatták volna a képzeletbeli ceruzáikat a zsűri tagjai, de a 13.933 korrekt pontszán talajon, amivel még az ötödik szer után is a rendkívül előkelő 9. helyen állt és várta lólengésben a zárószámot.

A precizitás ünnepe lett az utolsó forduló, kapaszkodtak az ukránok, brillíroztak a japánok és a kínaiak, de ahogy a címvédő, Dajki Hasimoto lólengés leesése óta sejthető volt, a másik japáné lett ez az este, így Oka Sinnoszuke a féri tornasport új összetett királya, aki csakúgy mint a csapatversenyben, kínai ellenfeleit, Zsang Boenget és Csiao Ruotenget utasította maga mögé.

Ami viszont igazán megédesítette az esténket a Bercy Arénában, az a győri magyar tornász, a 22 éves Mészáros Krisztofer világszínvonalú szereplése, hiszen egy hibátlan lólengésgyakorlattal, 14.100-del és az összetettben elért 83.899-es végül a várakozáson felüli 9. helyen zárt, amivel megismételte Csollány Szilveszter 1992-es barcelonai olimpián elért helyezését, de ami sokkal fontosabb, megmutatta, hogy van magyar férfitornász a világ élmezőnyében.