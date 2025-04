Pulisic és Giménez góljaival győzött a Milan a Venezia ellen

A Venezia a kiesés elkerüléséért, a Milan pedig a nemzetközi kupás helyekért harcolt a forduló előtt, vagyis mindkét csapatnak nagyon fontos lett volna a három pont megszerzése. Ehhez a Milan állt valamivel közelebb az első félidei játék alapján, annál is inkább, mert Christian Pulisic egy komoly védelmi hibát kihasználva már az 5. percben megszerezte a vezetést csapatának – az amerikai légiósnak ez volt a tizedik találata ebben a bajnoki idényben.

Ezt követően a Venezia is eljutott a Milan kapujáig, sőt a 34. percben John Yeboah be is vette a milánói kaput, csakhogy előtte már lesállás előzte meg a helyzetet, így a játékvezető videózás után visszavonta a találatot.

A folytatásban meglehetősen gyenge iramú meccset látott a közönség, a Milan őrizte előnyét, a Venezia pedig – bár mezőnyben nem volt látványosan alárendelt szerepben – nem tudott komoly nyomást helyezni ellenfelére. A 95. percben pedig egy kontra után még megindult a Milan, a csereként beállt Santiago Giménez okosan maga elé engedte a labdát, majd a kapuba emelt, ezzel kialakítva a 0–2-es végeredményt.

A másik kora délutáni mérkőzésen egyetlen gólt láthatott a közönség, a Como odahaza 1–0-ra győzött a Genoa ellen.

OLASZ SERIE A

34. FORDULÓ

Venezia–Milan 0–2 (Pulisic 5., Giménez 90+5.)

Como–Genoa 1–0 (Strefezza 59.)

KÉSŐBB

15.00: Fiorentina–Empoli

15.00: Internazionale–Roma (Tv: Match4)

18.00: Juventus–Monza (Tv: Match4)

20.45: Napoli–Torino (Tv: Match4)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

20.45: Lazio–Parma

20.45: Udinese–Bologna

20.45: Verona–Cagliari