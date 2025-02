Serie A: négy nap után újra összecsap a Fiorentina és az Inter

NEM LEHET kétszer ugyanabba a folyóba lépni – ebben az ókori igazságban reménykednek az Internazionale háza táján. A milánói csapat csütörtökön pótolta be az Edoardo Bove szívleállása miatt még decemberben félbeszakadt, Fiorentina elleni rangadót, de sima 3–0-s vereséget szenvedett, és azon a napon tulajdonképpen semmi sem működött Simone Inzaghi csapatának játékában. A sors úgy hozta, hogy négy nappal később a címvédő már ki is köszörülheti a csorbát, hiszen hétfő este újra összefut ez a két együttes a bajnokságban, igaz, Firenze helyett ezúttal a milánói Giuseppe Meazza Stadionban.

Ám az biztos, hogy a javításhoz sok mindent másként kell csinálnia a címvédőnek, mint a csütörtöki meccsen. Mindenekelőtt sokkal jobb teljesítményt kell nyújtania a széleken, mert a firenzeiek négy napja teljesen az uralmuk alatt tartották a pálya oldalsó területeit. Viszont eléggé meg van kötve Simone Inzaghi keze ezen a téren: a jobb oldalon fáradhatatlanul száguldozó Denzel Dumfries sárga lapok miatti eltiltását tölti majd, a bal oldal kulcsfigurája, Federico Dimarco pedig továbbra is influenzás, nagyon valószínű, hogy nem tud pályára lépni hétfő este. Előbbi helyét minden valószínűség szerint Matteo Darmian veszi át, utóbbiét pedig az olasz lapok jóslata szerint a Romától kölcsönkapott Nicola Zalewski. De a középpálya centrumában is sok a gondja a Nerazzurinak, pedig korábban nagy erőssége volt. Most azonban hetek óta fásultnak tetszik mind Hakan Calhanoglu, mind Henrih Mhitarjan.

Kisé általánosítva: valójában az egész csapat a fáradtság jeleit mutatja, miközben üldöznie kell a bajnoki címért zajló versenyben a Napolit. Erről beszélt a klublegenda, Alessandro Altobelli is a La Gazzetta dello Sportnak.

„Amióta Simone Inzaghi ül a kispadon, sohasem nézett ki ilyen rosszul az Inter – mondta az 1982-es világbajnok, aki 466 mérkőzésen viselte az Internazionale mezét, és 209 gólig jutott fekete-kékben. – Maga alatt van a csapat erőnlétileg, taktikailag és mentálisan is. Főleg az erőnléttel vannak gondok, ez világosan kiderült Firenzében. Már a derbin is azt láttam, a párharcokban mindig megelőzte a mieinket a Milan. Persze, sűrű menetrendje van a csapatnak, de most kulcsfontosságú időszaka következik az idénynek. Áttörés kell, megtalálni az energiaforrást, ami megadja a lökést a tavaszi meneteléshez. Inzaghi megvédte a játékosait, magára vonta a reflektorfényt, ám úgy gondolom, a felelősségen osztozni kell. Bizonyos meccseken a legjobb játékosoknak kell játszaniuk, erről nincs vita. De jelenleg a legjobb játékosok nincsenek jó formában. Ezt a problémát Inzaghinak gyorsan meg kell oldania, mert a Napoli nem fékez.”