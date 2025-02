Ingyen lehet a Monzáé a korábbi csodagyerek

Fura karriert fut a most 29 éves támadó, a szenegáli Keita Baldé: a Barcelona neveléseként a Lazióban futott be, a rómaiak 300 ezer euróért vették, százszor ennyiért adták el, később az Inter és a Sampdoria is kölcsönkérte. Játszott Spanyolországban (Espanyol), Oroszországban (Szpartak Moszkva), egy fél évet Törökországban, a Sivassporban – most pedig a Monzával edz.

A negyvenszeres válogatott, spanyol útlevéllel is rendelkezdő szélső, középcsatár január elején szakított török csapatával, ahová a nyáron írt alá, míg egy ideje a kiesés elől menekülő Monzával edz, csütörtökön átesett az orvosi vizsgálatokon és a fizikai felméréseken, a szerződtetését hamarosan bejelenthetik. A topligákban véget ért ugyan az átigazolási időszak, de egy hétig lehet még egyesület nélküli játékosokat szerződtetni. Keita Baldé kérője még az egyiptomi Zamalek és a francia Montpellier is.