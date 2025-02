Arrigo Sacchi: Fontolóra veszem a visszatérést, vannak ajánlataim

„Fontolóra veszem a visszatérést, úgy Olaszországban, vagy külföldön – nyilatkozta a 78 éves szakember. – Vannak ajánlataim, kifejezetten sok, de még nem tudom, hogy itthon vagy máshol vállalok munkát. Az egyetlen nagy hibám az, hogy nagyon szeretem ezt az országot (Olaszország – a szerk.). Mindig kimondom, amit gondolok, s néha sajnos magunkról is megvan a véleményem. (...) Általában kerülöm az ilyen kérdéseket, de most elmondom, hogy külföldről többek között Brazíliából, Argentínából és Spanyolországból is kerestek.”

A „fusignanói prófétának” is becézett Sacchi – akit taktikai újításai miatt a futballtörténelem egyik legnagyobb hatású edzőjeként tartanak számon – 1987 és 1991 között irányította az AC Milant, amellyel egy bajnoki címet, illetve Olasz Szuperkupát, továbbá két-két BEK-et, Interkontinentális-kupát és Európai Szuperkupát nyert. Az olasz válogatott szövetségi kapitányaként 1991 és 1996 között tevékenykedett, s az 1994-es világbajnokság döntőjéig vezette az „azzurrit”, amely tizenegyesekkel maradt alul Brazíliával szemben.

Arrigo Sacchi 24 évvel ezelőtt, 2001-ben hagyott fel az aktív edzősködéssel (utolsó klubja a Parma volt), azóta dolgozott a Real Madrid sportigazgatójaként, valamint az olasz korosztályos válogatottak technikai koordinátoraként is.