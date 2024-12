Kiderült, mikor rendezik a visszavágót a profi boksz félnehézsúlyú abszolút vb-címéért

Az időpontot Rijádban jelentették be, ahol a címért kiírt első és „orosz testvérháborúként” beharangozott, 12 menetes ütközet is zajlott október 13-án. Az addig veretlen világbajnokok csatáját megosztott pontozással a 39 éves Betyerbijev nyerte, aki a WBC, a WBO és az IBF szervezetek övét tette kockára, míg a 33 esztendős Bivol a meccs előtt a WBA és az IBO trónját foglalta el. A küzdelem után Bivol csapata elégedetlenségét fejezte ki a bírók munkája miatt és vitatta a végeredmény jogosságát. A három pontozó közül kettő látta jobbnak – 115:113-ra, illetve 116:112-re – a kanadai állampolgársággal is rendelkező Betyerbijevet, míg a harmadik döntetlenre (114:114) adta az összecsapást.

A visszavágónak Betyerbijev 21 – benne kiütéssel aratott 20 – nyertes meccsel, veretlenül, míg Bivol 23 győzelemmel, közte 12 KO-val, és az októberi, eddigi egyetlen vereséggel vághat neki.

Az első rijádi mérkőzés mindkét résztvevője fejenként 10 millió dollárral lett gazdagabb.