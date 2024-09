Késsel támadtak a magyar bajnok ökölvívóra Budapesten

Koloszár Valentin Romániából tartott hazafelé egy válogatott versenyről, amikor Budapesten szállt volna át a Kaposvárra tartó buszra.

A magyar bajnok ökölvívó táskáival és bőröndjeivel várakozott a népligeti buszállomáson, amikor megtámadták.

„Odajött egy csávó babakocsival – benne volt a kisgyerek –, és megkérdezte tőlem, hogy húszezrese van és fel tudnám-e váltani apróra, mert kellene neki buszjegyre. Hirtelen nem is tudtam, mennyi pénz van nálam, viszont tényleg segíteni szerettem volna. Ő mondta, hogy nem is baj, ha nincs annyi, csak adjak tizenvalahány ezret és akkor a maradékot meg is tarthatom. Adtam neki húszezret és a kezembe nyomott egy kis papírpénzt, amin látszott, hogy gyűrött, kamu volt. Izomból elkezdett futni a babakocsival, én meg a két táskával elkezdtem rohanni. Utolértem. A csávó elkezdett nekem könyörögni, hogy kell nekik a pénz. Mondtam, hogy nem, add szépen vissza. És hátulról megjelent egy nő késsel a kezében, hogy miért kergetem a gyereket. Itt már leesett nekem is, hogy ez egy előre megbeszélt dolog volt. Ott volt a nő, hadonászott a késsel, én pedig elkezdtem gondolkodni, hogy mi legyen. Üssem le és kapjak börtönt, mert van két év felfüggesztettem vagy leütöm és mögöttem még van egy csávó, akinél még bármi lehet… Ott voltunk a biztonsági őr előtt és megkérdeztem a biztonsági őrt, hogy tényleg nem tud semmit sem csinálni? Ő nem látott semmit. Vissza lehet nézni a kamerafelvételeket, a csávót (a támadót) nem tartotta ott” – elevenítette fel az eseményeket Koloszár Valentin, akinek a biztonsági őr azt mondta: „Nem akarja magát leszúratni.”

Koloszár felvetette a biztonsági őrnek, hogy ha ő megverné az őt megtámadókat, mit tenne, mire a biztonsági őr úgy felelt, hogy kihívná a rendőröket.

Az ökölvívó a videóban elárulta, korábban azért kapott két év felfüggesztettet, mert egy 35 éves ember megütötte, amire ő is visszaütött.

„Még jó, hogy nem csuktak le, mert megvédtem magam” – fogalmazott Koloszár Valentin, aki a Sportál megkeresésére elmondta, a mostani támadás után még nem tett feljelentést, de tervei szerint kedden megteszi.