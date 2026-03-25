Lesújtott az Acélkalapács – Vladimir Klicsko ötvenéves

A hamburgi Universum Box-Promotion 1984 óta íródó történetének egyik legfontosabb dátumához érkezett el 1996-ban: Klaus-Peter Kohl, a klub első embere és Peter Hanraths igazgató megszerezte a világbajnok (1995) Vitalij és a szupernehézsúlyban olimpiai bajnok (1996) Vladimir Klicskót – nem mellékesen az atlantai olimpiát követően, 1997-ben költözött Németországba Kovács István is. A hamburgi klub üzletpolitikáját két szempont határozta meg: az Universum monopolhelyzetre törekedett Németországban, másrészt olyan bunyósok alkották az istállóját, akik idővel az egyes súlycsoportok királyává nőhették ki magukat. Nem kerülhető ki az a tény, hogy 1996-ban a német piacot az ellenlábas Wilfried Sauerland bokszolói uralták, elsősorban a félnehézsúlyú Henry Maske tett szert hihetetlen népszerűségre. A sármos, Gentleman becenévre hallgató keletnémet bunyós népszerűségét csak az Universum Tigrise, azaz Dariusz Michalczewski tudta később ellensúlyozni, mi több, felülmúlni.

Atlantai emlék: Vladimir Klicsko a tongai Paea Wolfgramm elleni győzelemmel, olimpiai bajnokként búcsúzott az amatőröktől

A kulisszák mögött pedig már a kikötőváros Wandsbek kerületében, a Walddörfer Strassei edzőteremben Fritz Sdunek edzővel ott iskolázott Vitalij és Vladimir Klicsko, az egykori Szovjetunióban született két nehézsúlyú terminátor. Kohl nem titkoltan azzal a szándékkal szerezte meg az ukránokat, hogy véget vet a királykategória, azaz a nehézsúly angolszász vagy éppen amerikai hegemóniájának. Ráadásul Klicskóék szorgalmasan tanultak németül, ápolták a kapcsolatot a sajtó képviselőivel, egyszóval remek imázst építettek. Egy németországi közvélemény-kutatás során, amelyet 2000-ben végeztek (kik a legismertebb bokszolók), Tyson 68 százalékos ismertségével első lett, de Vladimir szorosan a nyomában volt 66 százalékkal, Vitalijé pedig 65 százalékos volt.

Ám stílszerűen szólva beütött a krach: 2000. április elsején Berlinben az amerikai Chris Byrd a 10. menetben technikai KO-val győzte le Vitalijt. A találkozót a tengerentúlon az HBO közvetítette, mi több, ha Klicsko nyert volna, elérhető közelségbe kerül egy Tyson, Holyfield vagy Lewis elleni meccs. Az ukrán hivatalosan vállsérülés miatt adta fel az összecsapást – az addigi kilenc felvonásból nyolcat megnyert –, de az amerikai lapok más konzekvenciát vontak le: „Klicskóék közelébe sem jöhetnek Tysonnak és Lewisnak.” Kohl azonban remekül értett az üzlethez, mert Vladimir már október 14-én visszavághatott az amerikainak, s a WBO öve ismét egy Klicsko derekára került. A rafinált menedzser ugyanis még a Vasököl becenevet kapó Vitalij mérkőzése előtt szerződést kötött Byrddel, hogy ha nyer, akkor a következő összecsapását ismét Kohl szervezheti. A „testvérbosszú” sikerült. Kohl egyébként egy-egy Klicsko-vereséget követően többször alkalmazta ezt a forgatókönyvet. Az Acélkalapács, azaz Vladimir 24 veretlen összecsapás után 1998-ban Kijevben kikapott Ross Purittytől, de 2001-ben bátyja elégtételt vehetett. Vladimir 2003-ban vereséget szenvedett a dél-afrikai Corrie Sanderstől, 2004 áprilisában ismét az öt évvel idősebb fivér állhatott bosszút.

Vladimir tehát 2000. október 14-én világbajnok lett. Érdemes megemlíteni, hogy a vb-övhöz vezető úton 1999-ben a nyolcadik menetben TKO-val legyőzte a nagy ellenlábas Sauerland-istálló nehézsúlyúját, a német Axel Schulzot az EBU Európa-bajnoki címéért. Ám 2003. március 8-án Corrie Sanders lenullázta, így elvesztette a vb-övet. Eddig a mérkőzésig a szakemberek egy árnyalattal Vladimirt tartották jobb bunyósnak, ám Vitalij Lennox Lewisszal szembeni 2003-as helytállását látva már az idősebb fivér számított jobbnak. A híres szakíró, Thomas Hauser nem dicsérte Vladimirt: „Gyenge állóképesség és üvegáll – nem a legjobb kombináció egy bokszolónak”, de a bátyról sem volt sokkal jobb véleménnyel: „Vitalij a Klicsko család bajnoka, de nem az egész világé. Más kérdés, hogy ilyen a mezőny.” Lewis korábbi edzője, Emanuel Steward áradozott a Klicskókról: „Mindig csodáltam őket, ilyen hatalmas testtel kevesen mozognak olyan gazdaságosan a ringben, mint ők, ráadásul komolyan veszik a bokszot.” Idősebb Füzesy Zoltán, a magyar bokszpápa azért nem volt elragadtatva: „Ragyogó a felépítésük, erősek, mindent tudnak, amit meg lehet tanulni, de azért csak iparosok, nem pedig klasszisok.” Tény, Vitalij és Vladimir legnagyobb fegyvere a pontos, erős feltartó egyenes volt, egysíkú bunyó, de hatékony. Korábban a velük szinte egy időben az Universumhoz érkező Kovács István azt mondta, a testvérek közül Vladimir a jobb, mert a boksztudás mellette szól – más kérdés, hogy Klicskóék megígérték édesanyjuknak, egymás ellen sohasem lépnek a ringbe.

Egy évvel a Sanders elleni vereség után, 2004 áprilisában Vladimir ismét kikapott, az amerikai Lamon Brewster intézte el az ötödik menetben TKO-val a WBO vb-övéért… Klicsko tőle szokatlanul külső körülményben kereste veresége okát: azt állította, hogy az italába dobott jégkockával megmérgezték. Az ügyben még az FBI is indított vizsgálatot, de eredménytelenül. Három évvel később (2007. július 7.) Kölnben sikerült visszavágnia, Brewstert edzője nem engedte ki a hetedik menetre. A bajnok ezt mondta: „Nem veszthettem ma. Vissza kellett vágnom, bizonyítanom, hogy én vagyok a jobb.” Innentől kezdve Vladimir egyenesbe került egészen 2015 novemberéig: 2008-ban címegyesítő mérkőzésen (WBO, IBF, IBO) pontozással nyert a WBO-bajnok Szultan Ibragimov ellen, még ebben az évben a 11. menetben kiütötte az amerikai Tony Thompsont, december 13-án az amerikai Hasim Rahmant intézte el a hetedik menetben TKO-val. Vladimir Klicsko ekkor már nem az Universum kötelékében bokszolt, hanem a fivérek által alapított K2 Promotions égisze alatt, de Kohl nem járt rosszul, mert a meccs­pénzekből harminc százalékban részesedett. Vladimir a Schalke stadionjában 2009-ben a WBA-bajnok Ruszlan Csagajevet győzte le, két évvel később a Hamburger SV otthonában a brit David Haye-t verte meg, ezzel egyesített címei mellé megnyerte az IBF vb-övét is. Ez a nap, 2011. július 2. nevezetes dátum a profi ökölvívás történetében: mind a négy nagy szervezet (WBC, IBF, WBA, WBO) vb-címét egy időben egy testvérpár uralta. A fiatalabb, Vladimir ekkor már 35 éves volt.

Két adat miatt érdemes írni a Jean-Marc Mormeck elleni találkozójáról: 2012. március 3-án ez volt Vologya 20. címvédő mérkőzése és a kitűzött menetszám előtt aratott 50. győzelme. Klicsko a WBO, a WBA, az IBF és az IBO világbajnoki öveit tette kockára, bár a kifejezés a történtek ismeretében túlzó, mert Düsseldorfban a negyedik menetben kinyírta a 2009-ben a cirkálósúlyból a nehézbe izmosodó francia kihívóját. Az ukrán beváltotta ígéretét az őt üvegállúnak tartó Mormeckkel szemben… A 17 centivel magasabb és 13 kilóval nehezebb Klicsko nem hagyta, hogy Franciaországnak nehézsúlyú világbajnoka legyen. A következő, Tony Thompson elleni meccse előtt a 36 éves Klicsko azt nyilatkozta: „Azt hittem, harmincévesen leszek a csúcson, de úgy érzem, meccsről meccs­re jobb vagyok.” Thompson nem is bírta végig…

Amikor 2015. november 28-án kiállt a veretlen brit kihívó, Tyson Fury ellen, már elmúlt 39. Düsseldorfban a „Cigánykirály” egyhangú pontozással győzött, Klicsko elismerte, az összecsapáson nemigen találta meg az ütéstávot, azért volt jobb kézzel passzív.

Utolsó találkozóját 2017. április 29-én vívta a brit Anthony Joshua ellen a Wembley-ben, a nézők parádés összecsapást láthattak: mindketten megjárták a padlót, a vég Vladimirnak az utolsó előtti menetben jött el: egy jobbfelütést követően megtántorodott, majd a padlóra került. Feltápászkodott, de látszott, benne maradt az ütés, lehuppant. Felállt, a mérkőzésvezető nem vetett véget a mészárlásnak, de 40 másodperccel a menet vége előtt Joshua és az ütéseket már hárítani képtelen Klicsko közé állt és KO-t hirdetett. A vesztes sportszerűen nyilatkozott: „A legjobb nyert ma este, ez óriási esemény volt a boksztörténelemben. Két úriember harcolt egymással. Anthony volt a jobb. Szomorú vagyok, hogy nem sikerült győznöm.”

Vladimir Klicsko 2017. augusztus 3-án bejelentette visszavonulását, mérlege 64 győzelem (53 KO-TKO) és 5 vereség.