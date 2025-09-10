Christian Eriksen Dárdai Bence csapattársa lehet

A dán Odensénél nevelkedő, majd felnőttpályafutása elején a holland Ajaxnál is megforduló Eriksen 2013-ban igazolt a Premier League-ben érdekelt Tottenhamhez, melyet hét éven keresztül erősített, mielőtt az olasz Interhez szerződött. A dán középpályást a 2022-es Európa-bajnokságon rendezett Dánia–Finnország mérkőzésen kellett újraéleszteni, ám az eset miatt kapott szívritmus-szabályzója miatt Olaszországban nem játszhatott, ezért 2022-ben visszatért Angliába, ahol fél évre a Brentford játékosa lett. A csapat ugyan hosszabb távú szerződést is kínált neki, de ő inkább a Manchester Unitedhez szerződött, amely viszont a közelmúltban nem hosszabbított vele, így Eriksen szerződése lejártával, 2025. július 1-jén távozott a csapattól, azóta szabadon igazolható.

A német Kicker saját értesülései mellett dán forrásokra is hivatkozva most arról írt, hogy Eriksen készen áll arra, hogy a Bundesligába, a Wolfsburghoz szerződjön.

Az elmúlt időszakban szülővárosában, Odensében készülő dán válogatottsági rekorder már úton van a német klub központjába, ahol hamarosan orvosi vizsgálatokon vehet részt. Eriksen számos ismerősével, honfitársával kapcsolatba kerülne a Wolfsburgnál, amelynek keretében jelenleg öt dán játékos is szerepel, ráadásul a sportigazgató a dán Peter Christiansen.