Férfi kosár Eb: triplaeső a finnektől, először jutott elődöntőbe az északi csapat

A torna két meglepetéscsapatának mérkőzését nagyon jól kezdték a finnek, már az első negyed végén tíz pont felett volt az előnyük, a másodikban húszpontos különbség is kialakult (57–37).

A grúzok a második félidőben fokozatosan faragtak a hátrányból, a negyedik játékrész elején felkapaszkodtak hat pontra (73–67), akkor azonban az addig pont nélküli Miro Little bevágott egy triplát, amivel lökést adott a megtorpanó finn csapatnak – és ez elég is volt a végső dudaszóig.

Az északiak bátran dobtak távolról, 17 hárompontosuk célba talált, ami döntőnek bizonyult.

Finnország – amelynek eddigi legjobb Európa-bajnoki helyezése a hatodik volt (1967) – a német–szlovén csata győztesével találkozik az elődöntőben.

FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA

Negyeddöntő

Finnország–Grúzia 93–79 (28–15, 29–25, 14–22, 22–17)

Ld: Jantunen 19, Markkanen 17, Maxhuni 15, Salin 14, ill. Mamukelasvili 22, Szanadze 19, Sengelija 18, Bitadze 14

Később

20.00: Németország–Szlovénia (Tv: M4 Sport)

Kedden játszották

Törökország–Lengyelország 91–77 (19–19, 27–13, 19–18, 26–27)

Litvánia–Görögország 76–87 (19–24, 19–20, 14–20, 24–23)