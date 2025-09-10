Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár Eb: triplaeső a finnektől, először jutott elődöntőbe az északi csapat

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.09.10. 18:03
null
Lauri Markkanen 17 ponttal, hat lepattanóval és négy dobásblokkolással vette ki a részét a finn sikerből (Fotó: Getty Images)
Címkék
Szlovénia Finnország Grúzia Németország férfi kosárlabda Európa-bajnokság férfi kosárlabda Eb
Finnország válogatottja 93–79-re legyőzte Grúziát a férfi kosárlabda Európa-bajnokság Rigában zajló negyeddöntőjének szerdai programjában, és története során először bejutott a legjobb négy közé.

A torna két meglepetéscsapatának mérkőzését nagyon jól kezdték a finnek, már az első negyed végén tíz pont felett volt az előnyük, a másodikban húszpontos különbség is kialakult (57–37).

A grúzok a második félidőben fokozatosan faragtak a hátrányból, a negyedik játékrész elején felkapaszkodtak hat pontra (73–67), akkor azonban az addig pont nélküli Miro Little bevágott egy triplát, amivel lökést adott a megtorpanó finn csapatnak – és ez elég is volt a végső dudaszóig.

Az északiak bátran dobtak távolról, 17 hárompontosuk célba talált, ami döntőnek bizonyult.

Finnország – amelynek eddigi legjobb Európa-bajnoki helyezése a hatodik volt (1967) – a német–szlovén csata győztesével találkozik az elődöntőben.

FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA
Negyeddöntő
Finnország–Grúzia 93–79 (28–15, 29–25, 14–22, 22–17)
Ld: Jantunen 19, Markkanen 17, Maxhuni 15, Salin 14, ill. Mamukelasvili 22, Szanadze 19, Sengelija 18, Bitadze 14
Később
20.00: Németország–Szlovénia (Tv: M4 Sport)

Kedden játszották
Törökország–Lengyelország 91–77 (19–19, 27–13, 19–18, 26–27)
Litvánia–Görögország 76–87 (19–24, 19–20, 14–20, 24–23)

Kosárlabda
21 órája

A törököket a görögök követték a férfi kosárlabda Eb elődöntőjébe

A lengyelek nagyot hajráztak, de Hazer és Osmani végleg megtörte az ellenállásukat.

 

 

Szlovénia Finnország Grúzia Németország férfi kosárlabda Európa-bajnokság férfi kosárlabda Eb
Legfrissebb hírek

A törököket a görögök követték a férfi kosárlabda Eb elődöntőjébe

Kosárlabda
21 órája

Lewandowskival más ez a lengyel csapat; újabb belga kiütés

Foci vb 2026
2025.09.07. 22:53

Otthon omlott össze Törökország a spanyolok ellen, hatot kaptak Konyában

Foci vb 2026
2025.09.07. 22:40

Férfi kosár Eb: bombameglepetést okozva búcsúztatták az olimpiai ezüstérmest a grúzok

Kosárlabda
2025.09.07. 19:36

Kötelező feladat: Kölnben kell javítania a német válogatottnak

Foci vb 2026
2025.09.07. 08:33

A németek félelmetes hajrája után jött Jokicsék kiesése a férfi kosárlabda Eb-n

Kosárlabda
2025.09.06. 22:57

Férfi kosárlabda Eb: Izraellel játszanak a címvédő spanyolokat kiejtő görögök

Kosárlabda
2025.09.05. 11:20

Férfi kosár Eb: kiesett a címvédő Spanyolország; Doncic 37 ponttal vezette fontos győzelemre Szlovéniát

Kosárlabda
2025.09.04. 23:01
Ezek is érdekelhetik