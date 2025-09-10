A Győr, az FTC és a Debrecen is simán nyert a női kézi NB I-ben

Meglepően jól tartotta magát az előző kiírásban éppen bennmaradó Vasas Debrecenben, ugyanis az angyalföldiek húsz percig tartották a lépést jóval esélyesebb vendéglátójukkal, de a DVSC-nek kiválóan sikerült az első félidő hajrája, s ötgólos előnnyel fordulhatott. A fővárosiak a szünetben nem tudták rendezni a sorokat, így a 45. percben már 24–14-re vezetett a DVSC, amely végül megérdemelten győzött 31–21-re.

Rendkívül egyoldalú találkozót hozott az FTC kisvárdai vendégjátéka. A mérkőzés első gólját ugyan a házigazdák szerezték, de 2–2 után a fővárosi zöld-fehérek fokozták a tempót, a kisvárdai kapuban pedig hiában volt a szünetig Christe Dalmának hét védése is, az FTC már a félidőben 18–7-re ment. A játék képe a második félidőben sem változott, Poczetnyik Laura hiába szerzett kilenc gólt, a hazaiak sokkal kevesebbszer jutottak el lövésig, mint a 19-cel többet próbálkozó FTC, amely simán győzött 38–25-re.

A fővárosiaknál két fiatal, Fábián Alina és Szeibert Annak is bemutatkozott, utóbbi első gólját is megszerezte.

Az egyik legnehezebb feladat várt a Dragan Adzsics irányította Mosonmagyaróvárra, amely a címvédő Győrrel vívott térségi rangadót. A Lajta-partiak szervezetten és gólerősen kezdtek, hiszen az első hét percben ötször is betaláltak, igaz, öt gólt kaptak is. Ez után viszont a Győrnek volt egy 5–0-s rohama, amellyel megtörte a vendéglátót és már a szünetben 21 lőtt gólnál járt és nyolccal vezetett. A Mosonmagyaróvár a második játékrészben már tartotta a lépést ellenfelével, igaz, a különbséget sem tudta csökkenteni, az esélyesebb Győr pedig – Dione Housheer hét góljára is építve – 37–27-re győzött idegenben.

A győrieknél Zákányi Janka második NB I-es meccsén az első találatát is megszerezte.

NŐI KÉZILABDA NB I

2. FORDULÓ

Kisvárda Master Good SE–FTC-Rail Cargo Hungaria 25–38 (7–18)

Kisvárda, 550 néző. V: Garai B., Varasdi

KISVÁRDA: Christe – Gém, Kulcsár D. 2, Szabó Lili 1, Gyimesi K. 1, E. Novak 3, POCZETNYIK L. 9 (5). Csere: Pásztor B. (kapus), Karé 2, Markovic 3, Győri V., Karnik Sz. 1, Roszoha, Mérai 2, Csáki L 1. Edző: Józsa Krisztián

FTC: Janurik – Malestein, KLUJBER 7 (2), SIMON P. 6, Bordás, Vogel 4, Hársfalvi 3. Csere: Glauser (kapus), CVIJICS 5, DMITRIJEVA 5 (2), Tranborg 3, Balázs B. 2, Szeibert 1, Márton G. 2, Fábián A. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–2. 9. p.: 2–5. 16. p.: 6–7. 30. p.: 6–18. 36. p.: 10–23. 39. p.: 10–27. 44. p.: 15–29. 48. p.: 17–33. 52. p.: 19–33. 55. p.: 22–35.

Kiállítások: 4, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 6/5, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Józsa Krisztián: – Az első félidőben ízelítőt kaptunk abból, milyen jó csapat a Fradi, a szünet előtti periódusban pedig azt is megtudtuk, milyen a Bajnokok Ligája-tempó. Ha kivesszük a meccs középső harmadát, akkor akár elégedett is lehetnék, de összességében így sem vallottunk szégyent.

Jesper Jensen: – Örülünk a győzelemnek, a csapat fejlődését jól szolgálta a meccs, sok kérdésre választ kaptunk a hétvégi Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt. Nekem minden újdonság még ebben a bajnokságban, jó, hogy így alakult ez a mérkőzés.

DVSC Schaeffler–Vasas SC 31–21 (16–11)

Debrecen 700 néző. V: Bujdosó, Horváth V.

DEBRECEN: PLACZEK – Grosch 1, SERCIEN-UGOLIN 6 (2), Tóvizi 1, Thorleifsdóttir 3, Jovovics 2, Vámos M. 2. Csere: RYDE (kapus), Csernyánszki 4 (1), Juhász Kata, Hornyák D., HÁMORI 3, Petrus 1, Toublanc 3 (1), SZABÓ NINA. 5 Baranyi. Edző: Szilágyi Zoltán

VASAS: Vártok R. – Arany, Kekezovics 3, Tóth Nikolett 3, Sápi G. 2, SZILOVICS 5, Oláh K. Csere: TÓTH NIKOLETT (kapus), Nagy N. 4 (2), Mihály P., Dombi K., VARJAS 3, Gáspár D., Csire 1 (1), Jakab H., Bordás B. Edző: Konkoly Csaba

Az eredmény alakulása. 10. perc: 6–6. 20. p.: 10–8. 26. p.: 12–11. 36. p.: 20–13. 46. p.: 24–14. 54. p.: 28–17.

Kiállítások: 10, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 6/3

MESTERMÉRLEG

Szilágyi Zoltán: – Jól kezdett a Vasas és összességében is jól helyt állt. Álmosan kezdtünk, a védekezésünk húsz percig nem volt hatékony. Tanulnunk kell még a szerda-szombat ritmust, de remélem, hamar megszokjuk. A második félidőben már magabiztosak voltunk, örülök, hogy mindenkinek játéklehetőséget adhattam.

Konkoly Csaba: – Érvényesült a papírforma, a végére meggyőző lett a DVSC fölénye. Az volt a tervünk, hogy megnehezítjük a BL-résztvevő dolgát és jól is kezdtünk, majd sok labdát adtunk el és a hazaiak jól használták ki a határozatlanságunkat. Jó gyakorlás volt, elveszítettük az irányítónkat és csapatként kellett helytállni. Az utolsó tíz percben vállalható kézilabdát játszottunk.

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Győri Audi ETO KC 27–37 (13–21)

Mosonmagyaróvár, 1008 néző. V: Altmár, Horváth M.

MKC: Arenhart – FALUSI-UDVARDI 4 (2), Dzsaferovics 4, TÓTH G. 7 (2), Wolfs 2, Háfra N. 2, Kazai 4. Csere: Csatlós (kapus), Tatar, Tyiskov-Helembai, Kukely A. 4 (1), Molnár D. Edző: Dragan Adzsics

GYŐR: Sako – Hagman 3, HOUSHEER 7 (4), Blohm 1, Dulfer 1, DE PAULA 5, FODOR 4. Csere: Lukács B. (kapus), Elver 4, V. Kristiansen 1, Zákányi 1, Lagerquist 1, Hovden 1 (1), BREISTÖL 6, K. Jörgensen 2. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–1. 8. p.: 5–5. 12. p.: 5–10. 23. p.: 10–17. 35. p.: 16–25. 45. p.: 20–28. 54. p.: 23–33.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 7/5, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Dragan Adzsics: – A szurkolók sokat segítettek a csapatnak. A Győr kiválóan kézilabdázott az első félidőben, míg mi a szünet után elfogadhatóan teljesítettünk.

Per Johansson: – A korai időkérést követően gyorsan lőttünk hat gólt, a támadójátékunk, a hatékonyságunk nagyszerű volt az első játékrészben, aminek nagyon örültem. Tudtuk, hogy a Mosonmagyaróvár nem adja fel és végig harcolni fog. Fontos mérkőzést sikerült megnyernünk, nagyon elégedett vagyok ezzel a tízgólos győzelemmel.