Ifjabb Dárdai Pált elengedi a Hertha, az is sejthető, hol folytatja – sajtóhír

„El akar menni, és hagyják is, hogy elmenjen” – kezdte cikkét a Kicker, amely úgy tudja, hogy ifjabb Dárdai Pál iránt a szintén másodosztályban szereplő Karlsruher SC mutat élénk érdeklődést.

Megemlítették, hogy ifjabb Dárdai Pál ugyan nincs azok között, akiktől hivatalosan is búcsút vesznek vasárnap az Olimpiai Stadionban, a Hannover elleni utolsó fordulóban, de így is szinte borítékolható a távozása. Már csak azért is, mert a jövőben szeretne több játéklehetőséghez jutni, hogy közelebb kerüljön a válogatotthoz.

A Kicker értesülése szerint ifjabb Dárdai Pál továbbra is maradna Németországban, lehetőség szerint a másodosztályban, vagyis a Karlsruher SC érdeklődése éppen kapóra jöhet számára.

Korábban már megírtuk, hogy a magyar játékos iránt a téli átigazolási szezonban érdeklődött a lengyel élvonalban szereplő Pogon Szczecin, a Hertha azonban akkor – a sok sérülés miatt – nem szerette volna elengedni a középpályást, de most már készen állnak megválni tőle.