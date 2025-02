Maszurasz duplázott, a BVB kikapott a Bochum vendégeként

BOCHUM–BORUSSIA DORTMUND

Meddő labdabirtoklási fölénynél többet nem mutatott magából a BVB Bochumban, s ezt – bő fél óra játék után – két percen belül két góllal is megbüntette a hazai csapat. Jorgosz Maszurasz a 33. percben Hofmann kapura tartó lövését kotorta be a gólvonalról (VIDEÓ ITT), majd Süle hazaadására csapott le, s nyesett pimaszul Kobel fölött a hálóba (VIDEÓ ITT).

A játék képe a fordulás után sem változott drasztikusan, a vendégek továbbra is magabiztosan járatták a labdát, de ennek dacára a Hecking-féle csapat járt közelebb a gólszerzéshez. A dortmundiak csúnyább vereségbe is beleszaladhattak volna, de Kobel a második félidőben több nagy bravúrt is bemutatott – más kérdés, hogy a három pont így is a Bochumé lett, amely így elmozdult a közvetlen kiesést jelentő helyekről. 2–0

UNION BERLIN–MÖNCHENGLADBACH

Schäfer Andrást a kispadra jelölte Steffen Baugart vezetőedző a Mönchengladbach ellen, így a magyar válogatott középpályás tehetetlenül nézhette, amint a vendégek megszerezték a vezetést Lukas Ullrich rövid sarokba találó lövésével (VIDEÓ ITT). A félidő derekán ismét kapitulált az Union védelme, ezúttal Tim Kleindienst fejezte be a „csikók” szemrevaló akcióját (VIDEÓ ITT).

A fordulás után összekapta magát a fővárosi együttes, s Andrej Ilics tizenegyesével faragott hátrányából (VIDEÓ ITT). A Gladbach a folytatásban ráült az eredményre, és sikeresen meg is őrizte a minimális előnyt, így egy pontra megközelítette az európai kupaszereplést érő helyen álló Stuttgartot a tabellán. 1–2

ST. PAULI–FREIBURG

A kapott gól elkerülésére koncentrált a Freiburg ellen a St. Pauli, de a „parkoljuk be a buszt” fantázianevű taktika majdnem visszafelé sült el a szünet előtt: Grifo tizenegyesét védeni tudta Vasilj. A folytatásban is eredménytelenül ostromolta a hamburgi kaput a vendégcsapat, de a barna mezesek a 88. percben „besegítettek” ellenfelüknek: Philipp Treu egy centerezésbe tette bele a lábát, a labda pedig védhetetlenül zúdult a léc alá, eldöntve a mérkőzést. 0–1

STUTTGART–WOLFSBURG

A mérkőzés hajrájáig kellett várni arra, hogy megtörjön a jég Stuttgartban, de ha megtört, akkor rögtön két gólt is láthatott a sváb publikum: a 72. percben Nick Woltemade lőtt a hálóba egy látványos szóló végén (VIDEÓ ITT), majd öt perccel később Tiago Tomás váltotta gólra Amura passzát (VIDEÓ ITT). A 87. percben a „farkasok” gólját előkészítő algériai támadó egy VAR segítségével megítélt tizenegyest is kihasznált, megnyerve a mérkőzést Ralph Hasenhüttl csapatának. A vendégeknél Dárdai Bence a kispadról tekintette meg az összecsapást. 1–2

NÉMET BUNDESLIGA

22. FORDULÓ

St. Pauli–Freiburg 0–1 (Treu 88. – öngól)

Union Berlin–Mönchengladbach 1–2 (A. Ilics 63. – 11-esből, ill. Ullrich 10., Kleindienst 26.)

VfB Stuttgart–Wolfsburg 1–2 (Woltemade 72., ill. Tomás 77., Amura 87. – 11-esből)

Bochum–Borussia Dortmund 2–0 (Maszurasz 33., 35.)

Később

18.30: Bayer Leverkusen–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

15.30: Werder Bremen–Hoffenheim (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–Holstein Kiel (Tv: Arena4)

19.30: Heidenheim–Mainz

Pénteken játszották

Augsburg–RB Leipzig 0–0