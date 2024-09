IFFHS: Musiala 15 másodperc alatt talált be, de ezzel is csak a 12.

Jamal Musiala a Bayern München harmadik leggyorsabb gólszerzőjévé lépett elő azzal, hogy 15 másodperc alatt bevette a Holstein Kiel (6–1) kapuját.

A labdarúgás históriájával és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) hétfőn közzétett listája szerint a Bayern eddigi leggyorsabb gólját változatlanul a brazil Giovane Elber jegyzi, aki 1998-ban 11 másodperc elteltével volt eredményes a Hamburggal szemben 3–0-ra megnyert meccsen. A müncheniek házi csúcslajstromának második helyét Lothar Matthäus foglalja el, neki 13 másodperc kellett, hogy a 6–0-s diadallal zárult mérkőzés első gólját megszerezze 1986-ban a Borussia Mönchengladbach ellen.

A Bayern játékosaként jegyzett szintén 13 másodperc múltával elért gólt Leon Goretzka is, a dolog szépséghibája viszont, hogy ő a bajorok kapuját vette be, vagyis öngólt szerzett az Augsburggal 2019-ben vívott, végül 3–2-re így is megnyert összecsapáson – írta az IFFHS, amelynek „gólsebességi” listáján egy magyar futballista is szerepel. Szalai Ádám az által került be a Bundesliga leggyorsabb találatainak elérői közé, méghozzá az abszolút rangsor hatodik helyére, hogy 2013-ban a Mainz labdarúgójaként 12 másodperccel a meccskezdet után bevette a Werder Bremen hálóját az 1–1-re végződött meccsen.

Az abszolút leggyorsabb Bundesliga-gólszerző címet jelenleg ketten viselik: Kevin Volland és Karim Bellarabi, akik egyformán kilenc másodperc elteltével voltak eredményesek. Előbbi a Hoffenheim színeiben 2015-ben a Bayern München (1–2), utóbbi pedig a Bayer Leverkusen játékosaként 2014-ben a Borussia Dortmund (2–0) kapujába talált be.