NS: ifjabb Dárdai Pál aláírt a Puskás Akadémiához; Vécsei Bálint: Nem ijedek meg senkitől

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Dárdai Pál aláírt a Puskás Akadémiához. A felcsúti klub kedden jelentette be ifjabb Dárdai Pál szerződtetését, a 26 éves válogatott labdarúgó 2029-ig kötelezte el magát az NB I legutóbbi ezüstérmeséhez. Borbola Bence beszámolója

Vécsei Bálint: Nem ijedek meg senkitől. Vécsei Bálint, a paksiak labdarúgója lapunk érdeklődésére beszélt többek között a CFR elleni mérkőzés esélyeiről és a keret változásairól. A paksiak futballistájával Cserháti András beszélgetett

Sergio Navarro: Időre van szükségünk az összecsiszolódáshoz. A DVSC júniusban kinevezett spanyol edzője hisz a debreceni projektben, és olyan futballt szeretne játszatni a csapattal, amely elnyeri a szurkolók tetszését. Balogh András összefoglalója

Gellér Lászlóval, a Magyar Vitorlás Szövetség elnökével beszélgettünk a csütörtökön rajtoló Kékszalagról, elnöki elképzeléseiről és feladatairól, az olimpiai és a nagyhajós vitorlázásról, valamint arról, hogy miben lehet párhuzamot vonni az életében a két legfontosabb tevékenység, az orvosi hivatás és a vitorlázás között. Vincze Szabolcs interjúja

A csoportkörben is lesz mit nézni. Rangadók és presztízsmeccsek is jutnak a szingapúri világbajnokság férfi vízilabdatornájának első hetére. Összegyűjtöttük a legjobb mérkőzéseket, amelyeken a végső győzelemre is esélyes riválisaink találkoznak. Patai Gergely összeállítása

Egy-egy félresikerült etapból többet lehet tanulni, mint tíz könnyű győzelemből. Valamivel több mint egy évvel ezelőtt új időszámítás kezdődött Székesfehérváron, ugyanis a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata átköltözhetett új otthonába, a MET Arénába. Az eddigi tapasztalatokról, az együttes szerepléséről és a Ferencváros ICEHL-es csatlakozásáról Beke Zsombor beszélgetett a Fehérvár AV19 SC elnökével, Gál Péter Pállal

