UEFA-kupa-döntő: 40 éves a Videoton sikere; Majoross Gergely: A következő vb-re még felkészültebbek leszünk

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

A férfi jégkorong-válogatott történelmi bennmaradása után Majoross Gergely szövetségi kapitány értékelte a herningi napokat lapunknak. A szakember elmondta: „Nagyon tanulságos torna volt, egyre jobban látjuk azt, miben kell leginkább előrelépni, és melyek játékrendszerünk azon elemei, amelyek a legmagasabb szinten is alkalmazhatóak.” Majoross leginkább a kazahok elleni teljesítményre büszke, „de csak nagyon kicsivel volt jobb az a meccs, mint a Norvégia elleni. Az ázsiaiakkal szinte ideális körülmények között játszottunk, két párharc után pihentünk egy napot, aztán csaptunk össze velük. Kevés hibával, kreatívan hokiztunk, és nyertünk egy KHL-játékosokkal teletűzdelt csapat ellen. A norvég meccsen inkább a szívünk vitt előre, de legalább annyira büszkék lehetünk rá, mint a kazahok ellenire.”

„Óriási megkönnyebbülést érzek. Leginkább annak örülök, hogy örömet szereztünk mindazoknak, akik bíztak bennem” – ezt mondta lapunknak Szabó István, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője, akinek az irányításával a csapat háromszor nyert, kétszer végzett döntetlenre, és egyszer szenvedett vereséget, így a Szpari az élvonalban maradt. A tréner a 11. helyen vette át a csapatot, amely kétpontos hátránnyal követte a már benn maradó pozícióban álló DVSC-t, jelenleg pedig a nyolcadik.

„Megtisztelő érzés, hogy meghívót kaptam a válogatottba – mondta a Nemzeti Sport megkeresésére a Dunaszerdahelytől kölcsönben nevelőegyesületében, az ETO FC Győrben tavasszal kiemelkedően futballozó Vitális Milán. – Titkon reménykedtem benne, hogy a csapat és a jó szereplésem hatására ez is sikerül, és ez most hatalmas örömmel tölt el. Hallottam róla, hogy hosszú idő után én lehetek az első győri játékos a válogatottban, ez nagy szó, és ha már annyiszor pályára léphetek, mint Priskin Tamás, már elégedett leszek. Nincsenek kulisszatitkok, a kerethirdetés reggelén értesültem arról, hogy meghívót kapok, de hivatalosan én is a televízió előtt ülve bizonyosodtam meg róla.”

