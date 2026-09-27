Nemzeti Sportrádió

Válogatott: Redzic, Tóth Rajmund és Szalai József sem utazott el Belfastba

2026.09.27. 19:10
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Tóth Rajmund csereként állt be az ukránok ellen, de így is ápolásra szorult a hajrában (Fotó: Szabó Miklós)
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válogatott Nemzetek Ligája magyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott Redzic Damir, Tóth Rajmund és Szalai József nélkül utazott el vasárnap Belfastba, az északírek elleni hétfői Nemzetek Ligája-mérkőzésre.

Miután Redzic Damir már korábban kiesett a válogatott keretéből, Tóth Rajmund és Szalai József pedig nem utazott el a válogatottal Belfastba, az alábbi 23 futballista közül kerülhetnek ki azok, akik pályára lépnek hétfőn az északírek ellen. Az ukránok elleni pénteki meccsen Tóth csereként játszott, Szalai viszont már akkor sem szerepelt a keretben.

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ ÉSZAKÍREK ELLEN 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Milán (Vasas FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

NEMZETEK LIGÁJA
B2-CSOPORT
2. forduló. Szeptember 28., hétfő
18.00: Grúzia–Ukrajna
20.45: Észak-Írország–Magyarország – élőben az NSO-n! 

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