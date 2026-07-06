Nemzeti Sportrádió

Statisztika: Diego Maradona óta Jude Bellingham az első, aki duplázott az Azték Stadionban

B. A. P.B. A. P.
2026.07.06. 06:17
Címkék
foci vb 2026 Anglia Mexikó Jude Bellingham
Foci vb 2026
14 perce

Mexikó 2013 óta először, összesen harmadszor kapott ki az Azték Stadionban – statisztika

Jude Bellingham Diego Maradona nyomdokaiban, Harry Kane tettéhez nem volt hasonló.

 

foci vb 2026 Anglia Mexikó Jude Bellingham
Legfrissebb hírek

Mexikó 2013 óta először, összesen harmadszor kapott ki az Azték Stadionban – statisztika

Foci vb 2026
14 perce

Ezt érdemes végighallgatni: Harry Kane-nek nem maradt hangja a meccs végi interjúra – VIDEÓ

Foci vb 2026
32 perce

Thomas Tuchel: Mindig visszavetett minket valami, amikor lendületbe kerültünk, de nem zuhantunk meg

Foci vb 2026
49 perce

Hihetetlen meccs volt: Anglia továbbjutott Mexikó ellen

Foci vb 2026
1 órája

Őrület az Aztékban: öt gól, két 11-es és egy kiállítás – Anglia ha nehezen is, de legyőzte Mexikót

Foci vb 2026
1 órája

Kane-tizenegyesre Raúl Jiménez-büntető – őrület az Aztékban

Foci vb 2026
1 órája

Videók: gólözön a szünet előtt – Bellingham 99 másodperc alatt duplázott, majd jött Quinones

Foci vb 2026
2 órája

Bellingham duplájával Anglia vezet Mexikó ellen az Aztékban – félidő

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik