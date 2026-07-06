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Hihetetlen meccs volt: Anglia továbbjutott Mexikó ellen
CS. M.
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2026.07.06. 05:10
Fotó: Getty Images
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Foci vb 2026
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Jude Bellingham két perc alatt két gólt szerzett, de Jarell Quansah kiállítása után nagyot kellett küzdeni a háromoroszlánosoknak.
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
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