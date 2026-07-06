Nemzeti Sportrádió

Thomas Tuchel: Mindig visszavetett minket valami, amikor lendületbe kerültünk, de nem zuhantunk meg

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.06. 05:35
Thomas Tuchel büszke csapatára (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Anglia vb 2026 vb-hírfolyam Mexikó Thomas Tuchel Harry Kane
Mint ismert, a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében Anglia közel ötven percet emberhátrányban játszva 3–2-re legyőzte a társházigazda Mexikót a mexikóvárosi Azték Stadionban. Jöjjenek a meccs utáni nyilatkozatok!

 

Javier Aguirre, Mexikó szövetségi kapitánya: – Úgy küzdöttük, ahogyan csak tudtunk, de elkövettünk jó néhány hibát. Nagyszerű csapat ellen maradtunk alul, ebben semmi szégyelni való nincs, odatettük magunkat. Sajnálom a játékosok és a szurkolók miatt, hogy itt a vége, de ezúttal nem volt elég, amit nyújtottunk. Ami a cseréket illeti, szerintem rendben voltak, amikor emberhátrányba kerültek, mindent meg kellett tennünk, hogy egyenlíteni tudjunk.

Thomas Tuchel, Anglia szövetségi kapitánya: – Nagyon büszke vagyok. Mindig, amikor úgy érezhettük, megvan a megfelelő lendület, valami visszavetett minket. Gólt kaptunk, aztán jött a kiállítás, majd a tizenegyes, de egyszer sem zuhantunk meg egyik pofontól sem. Soha nem vesztettük el a hitet, mentalitásunkat csak dicsérni tudom. Van néhány napunk pihenni most, és szükségünk is lesz erre. Meglátjuk, mi lesz Norvégia ellen, egyelőre ezt a hihetetlen mexikói hangulatot és eseménysort kell feldolgoznunk, aztán teljes gázzal megyünk előre.

Harry Kane, az angolok immár hatgólos csatára: – Őrületes meccs volt. Végig harcolnunk kellett, az első perctől az utolsóig, közte bukkanókkal, de megtettük. Minden ellenünk szólt, a meccs alakulása, a közönség folyamatos hangorkánja, őrület, ami itt volt, a hangom is gyakorlatilag teljesen elment... Ez egy olyan nap volt, amikor a játékvezető szinte összes ítélete minket sújtott. Elképzelhetetlen az a támogatás, amit a szurkolóinktól kaptunk, ezt próbáljuk viszonozni. 

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Őrület az Aztékban: öt gól, két 11-es és egy kiállítás – Anglia ha nehezen is, de legyőzte Mexikót

Jude Bellingham két perc alatt két gólt szerzett, de Jarell Quansah kiállítása után nagyot kellett küzdeni a háromoroszlánosoknak.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
Mexikó–Anglia 2–3 (1–2)
Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző. Vezette: Alireza Faghani (ausztrál)
MEXIKÓ: Rangel – J. Sánchez (Fidalgo, 79.), C. Montés (E. Álvarez, a szünetben), J. Vásquez, Gallardo – Mora (S. Gimenez, 61.), Lira, Romo (B. Guiterez, 61.) – Alvarado, R. Jiménez, Quinones (G. Martínez, 81.). Szövetségi kapitány: Javier Aguirre 
ANGLIA: Pickford – Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly (Spence, 74.) – E. Anderson (Burn, 75.), Rice – Saka (Stones, 57.), Jude Bellingham, Gordon– Kane (Rogers, 90.). Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
Gólszerző: Quinones (42.), R. Jiménez (69. – 11-esből), ill. Bellingham (36., 38.), Kane (60. – 11-esből)
Kiállítva: Quansah (54.)

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