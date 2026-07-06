Thomas Tuchel: Mindig visszavetett minket valami, amikor lendületbe kerültünk, de nem zuhantunk meg

Javier Aguirre, Mexikó szövetségi kapitánya: – Úgy küzdöttük, ahogyan csak tudtunk, de elkövettünk jó néhány hibát. Nagyszerű csapat ellen maradtunk alul, ebben semmi szégyelni való nincs, odatettük magunkat. Sajnálom a játékosok és a szurkolók miatt, hogy itt a vége, de ezúttal nem volt elég, amit nyújtottunk. Ami a cseréket illeti, szerintem rendben voltak, amikor emberhátrányba kerültek, mindent meg kellett tennünk, hogy egyenlíteni tudjunk.

Thomas Tuchel, Anglia szövetségi kapitánya: – Nagyon büszke vagyok. Mindig, amikor úgy érezhettük, megvan a megfelelő lendület, valami visszavetett minket. Gólt kaptunk, aztán jött a kiállítás, majd a tizenegyes, de egyszer sem zuhantunk meg egyik pofontól sem. Soha nem vesztettük el a hitet, mentalitásunkat csak dicsérni tudom. Van néhány napunk pihenni most, és szükségünk is lesz erre. Meglátjuk, mi lesz Norvégia ellen, egyelőre ezt a hihetetlen mexikói hangulatot és eseménysort kell feldolgoznunk, aztán teljes gázzal megyünk előre.

Harry Kane, az angolok immár hatgólos csatára: – Őrületes meccs volt. Végig harcolnunk kellett, az első perctől az utolsóig, közte bukkanókkal, de megtettük. Minden ellenünk szólt, a meccs alakulása, a közönség folyamatos hangorkánja, őrület, ami itt volt, a hangom is gyakorlatilag teljesen elment... Ez egy olyan nap volt, amikor a játékvezető szinte összes ítélete minket sújtott. Elképzelhetetlen az a támogatás, amit a szurkolóinktól kaptunk, ezt próbáljuk viszonozni.