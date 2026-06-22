Nemzeti Sportrádió

Heti program: zárul a csoportkör a foci-vb-n, F1-es Osztrák Nagydíj

T. Z.T. Z.
2026.06.22. 08:56
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A labdarúgó-világbajnokságon továbbra sincs megállás, olyannyira, hogy a héten véget ér a torna első szakasza: lezárulnak ugyanis a csoportkör küzdelmei, és kialakulnak a továbbjutók az egyenes kieséses szakaszra. A Formula–1 mezőnye ezúttal Ausztriába látogat az Osztrák Nagydíjra, Budapesten öttusa világkupadöntőt rendeznek, és a nyári sportok szerelmeseinek sem kell unatkozniuk: strandkézilabda és strandröplabda is szerepel a heti programban.

 JÚNIUS 22., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
G-CSOPORT
3.00: Új-Zéland–Egyiptom (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
H-CSOPORT
0.00: Uruguay–Zöld-foki-szigetek (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
J-CSOPORT
19.00: Argentína–Ausztria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Kedd, 5.00: Jordánia–Algéria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 
I-CSOPORT
23.00: Franciaország–Irak (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Kedd, 2.00: Norvégia–Szenegál (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1094 (Tv: Sport2)

SZNÚKER
12.00: Championship League, 1. nap, 1. rész (Tv: Sport 1)
17.30: Championship League, 1. nap, 2. rész (Tv: Sport 1)

TENISZ
WIMBLEDON
12.00: férfi egyes, selejtező 
ATP és WTA 250-es torna, Eastbourne
12.00: Egyes, selejtező, 2. forduló
ATP 250-es torna, Mallorca
12.00: Egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Bad Homburg
11.00: Egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

 

 JÚNIUS 23., KEDD 

 FUTBALLPROGRAM 
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
I-CSOPORT
2.00: Norvégia–Szenegál (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
J-CSOPORT
5.00: Jordánia–Algéria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
K-CSOPORT
19.00: Portugália–Üzbegisztán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
L-CSOPORT
22.00: Anglia–Ghána (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

STRANDKÉZILABDA 
Világbajnokság, Zágráb, férfiak
B-csoport
1. forduló
11.00: MagyarországTunézia 
2. forduló
19.00: MagyarországDánia

 JÚNIUS 24., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
B-CSOPORT
21.00: Svájc–Kanada (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Bosznia-Hercegovina–Katar (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
K-CSOPORT
4.00: Kolumbia–Kongói DK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
L-CSOPORT
1.00: Panama–Horvátország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KERÉKPÁR
Időfutam országos bajnokság, Debrecen-Bocskaikert
Nők 19 km, férfiak 38 km

STRANDKÉZILABDA
Világbajnokság, Zágráb, férfiak
B-csoport, 3. (utolsó) forduló
13.00: MagyarországPuerto Rico 

 JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK 

 FUTBALLPROGRAM 
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
3.00: Csehország–Mexikó (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
3.00: Dél-Afrika–Dél-Korea (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
C-CSOPORT
0.00: Skócia–Brazília (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
0.00: Marokkó–Haiti (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
E-CSOPORT
22.00: Ecuador–Németország (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
22.00: Curacao–Elefántcsontpart (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

DÍJUGRATÁS 
Világkupa, Nemzeti Lovarda

STRANDKÉZILABDA 
Világbajnokság, Zágráb, férfiak
Középdöntő

 JÚNIUS 26., PÉNTEK 

 FUTBALLPROGRAM 
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
D-CSOPORT
4.00: Törökország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
4.00: Paraguay–Ausztrália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
F-CSOPORT
1.00: Japán–Svédország (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
1.00: Tunézia–Hollandia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
I-CSOPORT
21.00: Norvégia–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Szenegál–Irak (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

DÍJUGRATÁS 
Világkupa, Nemzeti Lovarda

FORMULA
Osztrák Nagydíj, Spielberg
13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) 

ÖTTUSA
Világkupadöntő, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)
Női elődöntő

RÖGBI 
Férfi és női Trophy Európa-bajnokság
2. forduló, Chisinau

STRANDKÉZILABDA 
Világbajnokság, Zágráb, férfiak
Középdöntő

 JÚNIUS 27., SZOMBAT 

 FUTBALLPROGRAM 
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
G-CSOPORT
5.00: Egyiptom–Irán (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
5.00: Új-Zéland–Belgium (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
H-CSOPORT
2.00: Zöld-foki-szigetek–Szaúd Arábia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
2.00: Uruguay–Spanyolország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
L-CSOPORT
23.00: Panama–Anglia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
23.00: Horvátország–Ghána (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

DÍJUGRATÁS 
Világkupa, Nemzeti Lovarda

FORMULA
Osztrák Nagydíj, Spielberg
12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) 
16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) 

KAJAK-KENU 
MOL Balaton-átevezés, Zamárdi

ÖTTUSA 
Világkupadöntő, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)
férfi elődöntő

RÖGBI 
Férfi és női Trophy Európa-bajnokság
2. forduló, Chisinau

STRANDKÉZILABDA 
Világbajnokság, Zágráb, férfiak
Negyeddöntők és elődöntők

STRANDRÖPLABDA 
Magyar bajnokság
9.00: 1. forduló, Nyíregyháza 

 JÚNIUS 28., VASÁRNAP 

 FUTBALLPROGRAM 
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
J-CSOPORT
4.00: Algéria–Ausztria (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
4.00: Jordánia–Argentína (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
K-CSOPORT
1.30: Kolumbia–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
1.30: Kongói DK–Üzbegisztán (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA 
Gyémánt Liga-verseny, Párizs

DÍJUGRATÁS 
Világkupa, Nemzeti Lovarda

FORMULA
Osztrák Nagydíj, Spielberg
15.00: futam (Tv: M4 Sport) 

KERÉKPÁR 
Országúti bajnokság, mezőnyverseny, Pannonhalma
9.30: nők (90.5 km) 
14.00: férfiak (161.3 km) 

MOTORSPORT 
Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Holland Nagydíj, Assen
11.00: Moto3 (Tv: Match4)
12.15: Moto2 (Tv: Match4)
14.00: MotoGP (Tv: Match4)

ÖTTUSA 
Világkupadöntő, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)
Női döntő, férfi döntő

RALI 
Akropolisz-rali, a világbajnokság 8. futama, Lutraki és környéke (Görögország)

RÖGBI 
Férfi és női Trophy Európa-bajnokság
2. forduló, Chisinau

STRANDKÉZILABDA 
Világbajnokság, Zágráb, férfiak
Helyosztók

STRANDRÖPLABDA 
Magyar bajnokság
9.00: 1. forduló, Nyíregyháza

 

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