Heti program: zárul a csoportkör a foci-vb-n, F1-es Osztrák Nagydíj

JÚNIUS 22., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

G-CSOPORT

3.00: Új-Zéland–Egyiptom (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

H-CSOPORT

0.00: Uruguay–Zöld-foki-szigetek (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

J-CSOPORT

19.00: Argentína–Ausztria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kedd, 5.00: Jordánia–Algéria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

I-CSOPORT

23.00: Franciaország–Irak (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kedd, 2.00: Norvégia–Szenegál (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1094 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

12.00: Championship League, 1. nap, 1. rész (Tv: Sport 1)

17.30: Championship League, 1. nap, 2. rész (Tv: Sport 1)

TENISZ

WIMBLEDON

12.00: férfi egyes, selejtező

ATP és WTA 250-es torna, Eastbourne

12.00: Egyes, selejtező, 2. forduló

ATP 250-es torna, Mallorca

12.00: Egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Bad Homburg

11.00: Egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

JÚNIUS 23., KEDD

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

I-CSOPORT

2.00: Norvégia–Szenegál (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

J-CSOPORT

5.00: Jordánia–Algéria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

K-CSOPORT

19.00: Portugália–Üzbegisztán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

L-CSOPORT

22.00: Anglia–Ghána (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

STRANDKÉZILABDA

Világbajnokság, Zágráb, férfiak

B-csoport

1. forduló

11.00: Magyarország–Tunézia

2. forduló

19.00: Magyarország–Dánia

JÚNIUS 24., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT

21.00: Svájc–Kanada (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Bosznia-Hercegovina–Katar (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

K-CSOPORT

4.00: Kolumbia–Kongói DK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

L-CSOPORT

1.00: Panama–Horvátország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Időfutam országos bajnokság, Debrecen-Bocskaikert

Nők 19 km, férfiak 38 km

STRANDKÉZILABDA

Világbajnokság, Zágráb, férfiak

B-csoport, 3. (utolsó) forduló

13.00: Magyarország–Puerto Rico

JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

3.00: Csehország–Mexikó (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

3.00: Dél-Afrika–Dél-Korea (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

C-CSOPORT

0.00: Skócia–Brazília (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

0.00: Marokkó–Haiti (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

E-CSOPORT

22.00: Ecuador–Németország (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

22.00: Curacao–Elefántcsontpart (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DÍJUGRATÁS

Világkupa, Nemzeti Lovarda

STRANDKÉZILABDA

Világbajnokság, Zágráb, férfiak

Középdöntő

JÚNIUS 26., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

D-CSOPORT

4.00: Törökország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

4.00: Paraguay–Ausztrália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

F-CSOPORT

1.00: Japán–Svédország (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

1.00: Tunézia–Hollandia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

I-CSOPORT

21.00: Norvégia–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Szenegál–Irak (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DÍJUGRATÁS

Világkupa, Nemzeti Lovarda

FORMULA–1

Osztrák Nagydíj, Spielberg

13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

ÖTTUSA

Világkupadöntő, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)

Női elődöntő

RÖGBI

Férfi és női Trophy Európa-bajnokság

2. forduló, Chisinau

STRANDKÉZILABDA

Világbajnokság, Zágráb, férfiak

Középdöntő

JÚNIUS 27., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

G-CSOPORT

5.00: Egyiptom–Irán (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

5.00: Új-Zéland–Belgium (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

H-CSOPORT

2.00: Zöld-foki-szigetek–Szaúd Arábia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

2.00: Uruguay–Spanyolország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

L-CSOPORT

23.00: Panama–Anglia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

23.00: Horvátország–Ghána (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DÍJUGRATÁS

Világkupa, Nemzeti Lovarda

FORMULA–1

Osztrák Nagydíj, Spielberg

12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport)

KAJAK-KENU

MOL Balaton-átevezés, Zamárdi

ÖTTUSA

Világkupadöntő, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)

férfi elődöntő

RÖGBI

Férfi és női Trophy Európa-bajnokság

2. forduló, Chisinau

STRANDKÉZILABDA

Világbajnokság, Zágráb, férfiak

Negyeddöntők és elődöntők

STRANDRÖPLABDA

Magyar bajnokság

9.00: 1. forduló, Nyíregyháza

JÚNIUS 28., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

J-CSOPORT

4.00: Algéria–Ausztria (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

4.00: Jordánia–Argentína (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

K-CSOPORT

1.30: Kolumbia–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

1.30: Kongói DK–Üzbegisztán (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-verseny, Párizs

DÍJUGRATÁS

Világkupa, Nemzeti Lovarda

FORMULA–1

Osztrák Nagydíj, Spielberg

15.00: futam (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR

Országúti bajnokság, mezőnyverseny, Pannonhalma

9.30: nők (90.5 km)

14.00: férfiak (161.3 km)

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Holland Nagydíj, Assen

11.00: Moto3 (Tv: Match4)

12.15: Moto2 (Tv: Match4)

14.00: MotoGP (Tv: Match4)

ÖTTUSA

Világkupadöntő, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)

Női döntő, férfi döntő

RALI

Akropolisz-rali, a világbajnokság 8. futama, Lutraki és környéke (Görögország)

RÖGBI

Férfi és női Trophy Európa-bajnokság

2. forduló, Chisinau

STRANDKÉZILABDA

Világbajnokság, Zágráb, férfiak

Helyosztók

STRANDRÖPLABDA

Magyar bajnokság

9.00: 1. forduló, Nyíregyháza