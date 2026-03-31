Megcsúszott reklamálás közben, az eszéki kórházba szállították a törökök U21-es edzőjét

A mérkőzés (Európa-bajnoki selejtező) első fél órájában a horvát csapat dominált, majd a 32. percben Demir Ege Tiknaz megkapta második sárga lapját. Másodpercekkel később ijesztő fordulat következett: a törököket irányító, 43 éves Egemen Korkmaz a kispad közelében hirtelen összeesett, és mozdulatlanul feküdt a földön. A játékosok azonnal köré gyűltek, az Opus Arénában pedig döbbent csend lett úrrá, sokáig senki sem értette, mi történt.

A mentők azonnal a helyszínre siettek, hosszú perceken át ellátták a szakembert a pályán, mielőtt hordágyon elszállították az eszéki kórházba. Sajtóinformációk szerint Korkmaz eszméleténél volt, amikor a mentőautóba tették.

Teknik direktör Egemen Korkmaz, Hırvatistan–Türkiye U21 maçında yere yığıldı.



Szemtanúk beszámolói szerint Korkmaz – aki 2012-ben pályára lépett a Puskás Ferenc Stadionban a mienk elleni világbajnoki selejtezőn – a játékosa kiállítása után a játékvezető felé indult reklamálni, miközben levette a zakóját, ekkor azonban a nedves talajon megcsúszott, földre zuhant, beüthette a fejét. Állítólag újra kellett éleszteni.

Alessandro Dudic játékvezető azonnal az öltözőbe rendelte a játékosokat, ahol több mint egy óra elteltével pozitív híreket kaptak, ezért a felek a folytatás mellett döntöttek. A Sportske novosti úgy tudja, Korkmaz (már) nincs életveszélyben.