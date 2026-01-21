Nemzeti Sportrádió

Nagy Ilona, az olimpiai és világbajnoki bronzérmes kézilabdázó 75 esztendős

P. B.P. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.21. 07:16
Címkék
születésnap női kézilabda Nagy Ilona magyar női kézilabda-válogatott
Olimpián és világbajnokságon is dobogóra állhatott a magyar válogatottal a korábbi átlövő.
Nagy Ilona 75 éves

Szerdán tölti be életének 75. évét Nagy Ilona, olimpiai és kétszeres világbajnoki bronzérmes kézilabdázó. A Budapesten született átlövő az MTK-ban ismerkedett meg a sportág alapjaival, nevelőedzője Szűcs Ferenc volt, majd sorrendben a Bp. Spartacus SC, a Csepel SC és a BHG SE színeiben játszott, Nádori Pál, Lengyel Gábor, Hikáde István és Molnár Gusztáv szakmai irányítása mellett. A válogatottban 1974 februárja és 1978 decembere között két mérkőzés híján százszor lépett pályára. Az 1976-os, montreali ötkarikás játékokon, valamint a Szovjetunióban (1975) és a Csehszlovákiában (1978) rendezett vb-n állhatott fel a dobogóra a nemzeti csapattal.

„Minden egyes év számít, amit ezen a világon nyugalomban, békésségben, szeretetben, egészségben és a családommal tudok tölteni, ez a legfontosabb, és a még meglévő, sajnos, már egyre kevesebb korábbi csapat- és sporttársammal. Fogyunk, mint a gyertyaláng… – mondta érdeklődésünkre Nagy Ilona. – Ez kicsit megvisel, de megyünk Lelkesné Tomann Rozáliával Esztergomba vonattal, kicsit kikapcsolunk, ott üljük meg szépen szerdán a születésnapomat is. Hetvenöt év az hetvenöt év azért, átestem két térdprotézis- és egy csípőprotézis-műtéten, de »carpe diem« érzésem van – ennyi.”

Nagy Ilona figyelemmel követi a kézilabdát, abszolút naprakész, nézi a női meccseket, mostanság pedig a férfi Európa-bajnokságot is, képben van, szereti és izgul a magyar együttesekért. A sport és a kézilabda szeretete megmaradt nála, ahogy fogalmaz:

„Az ember nem távolodik el attól, amit gyerekkorától űzött, életem legszebb évei voltak.” 

 

születésnap női kézilabda Nagy Ilona magyar női kézilabda-válogatott
Legfrissebb hírek

Női kézilabda: az FTC négy játékos távozását is bejelentette

Kézilabda
18 órája

Jesper Jensen: Szükség van a magyar fiatalokra!

Kézilabda
23 órája

Romániában folytatja a női kézi NB I gólkirálynője – hivatalos

Kézilabda
2026.01.19. 09:59

Női kézilabda BL: az Esbjerg győzelmével megelőzte a Bistritát

Kézilabda
2026.01.18. 21:53

Simon Petra: Van esélyünk az első két helyre a BL-csoportban

Kézilabda
2026.01.18. 19:03

A Ferencváros nem kímélte a Podravkát, nyolc góllal nyert Érden a női kézi BL-ben

Kézilabda
2026.01.18. 17:36

Háfra Noémi hamarosan visszatérhet a pályára

Kézilabda
2026.01.18. 16:04

Utolsó útjára kísérték Róth Kálmán kézilabdaedzőt

Kézilabda
2026.01.16. 14:00
Ezek is érdekelhetik