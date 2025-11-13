Eb 2028: Cardiffban lesz a nyitómeccs, a Wembleyben a döntő

Cardiffban rendezik a 2028-as labdarúgó Európa-bajnokság nyitómérkőzését június 9-én, míg a finálét a londoni Wembley Stadionban játsszák július 9-én.
A szervezők szerdai bejelentése szerint a brit fővárosban található legendás létesítmény ad majd otthon a két elődöntőnek és egy negyeddöntőnek is. A másik három negyeddöntőtőnek Dublin, Glasgow és Cardiff lesz a házigazdája.
A 2028-as kontinensviadalt Nagy-Britanniában és Írországban rendezik meg, nyolc város kilenc stadionjában 24 csapat részvételével, a selejtezősorozat sorsolását 2027 decemberében Belfastban rendezik.
A nyolcaddöntő mérkőzéseit a Wembley kivételével az összes rendező helyszín között osztják szét. Azok a rendező nemzetek, amelyek közvetlenül kvalifikálják magukat a tornára, hazai pályán játszhatják a csoportmérkőzéseiket.
Az Eb-n 51 találkozót játszanak.
Legfrissebb hírek
Ilyen volt a Bajnokok Ligája döntőjének felvezetése
Bajnokok Ligája
2024.06.01. 18:00
Eb 2028: az angolok házigazdaként is selejteznének
Minden más foci
2023.10.10. 09:39
Ezek is érdekelhetik