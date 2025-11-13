Nemzeti Sportrádió

Eb 2028: Cardiffban lesz a nyitómeccs, a Wembleyben a döntő

2025.11.13. 08:18
Fotó: Getty Images
Wembley Stadion Eb 2028 Cardiff
Cardiffban rendezik a 2028-as labdarúgó Európa-bajnokság nyitómérkőzését június 9-én, míg a finálét a londoni Wembley Stadionban játsszák július 9-én.

A szervezők szerdai bejelentése szerint a brit fővárosban található legendás létesítmény ad majd otthon a két elődöntőnek és egy negyeddöntőnek is. A másik három negyeddöntőtőnek Dublin, Glasgow és Cardiff lesz a házigazdája.

A 2028-as kontinensviadalt Nagy-Britanniában és Írországban rendezik meg, nyolc város kilenc stadionjában 24 csapat részvételével, a selejtezősorozat sorsolását 2027 decemberében Belfastban rendezik.

A nyolcaddöntő mérkőzéseit a Wembley kivételével az összes rendező helyszín között osztják szét. Azok a rendező nemzetek, amelyek közvetlenül kvalifikálják magukat a tornára, hazai pályán játszhatják a csoportmérkőzéseiket.

Az Eb-n 51 találkozót játszanak.

 

