NHL: Roslovic volt a nyerőember, ismét hosszabbításban nyert az Edmonton

Néhány nappal azután, hogy legyőzte a Columbust, az Edmonton Oilers ismét hosszabbítás után örülhetett, ezúttal Philadelphiában.

A győztes találatot Jack Roslovic ütötte, miután 1 perc 19 másodperc telt el a ráadásból. A 28 éves center két egymás utáni meccsen szerzett gólt a ráadásban, ilyenre csak Andrew Cogliano volt képes Edmonton-mezben, igaz, ő három egymást követő mérkőzést döntött el a hosszabbításban.

Idegenben remekül megy a New York Rangersnek, amely tízgólos mérkőzést nyert meg Tampában. A Rangers sorozatban ötödször győzött saját pályájától távol. Artemij Panarin négy gólpasszal vette ki a részét a sikerből.

Az Edmontonhoz hasonlóan a New Jersey Devils is idegenben nyert hosszabbításban. Simon Nemec három találattal segítette győzelemhez csapatát, a harmadikat a hosszabbításban szerezte.

A hazai csapatok becsületét a Utah Mammoth mentette meg, amely kétgólos hátrányból felállva verte a Buffalót.

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ

Philadelphia Flyers–Edmonton Oilers 1–2 – h. u.

Tampa Bay Lightning–New York Rangers 3–7

Utah Mammoth–Buffalo Sabres 5–2

Chicago Blackhawks–New Jersey Devils 3–4 – h. u.

