Eb 2028: Cardiffban lesz a nyitó meccs, a Wembley-ben a döntő

A szervezők szerdai bejelentése szerint a brit fővárosban található legendás létesítmény ad majd otthon a két elődöntőnek és egy negyeddöntőnek is. A másik három negyeddöntőtőnek Dublin, Glasgow és Cardiff lesz a házigazdája.

A 2028-as kontinensviadalt Nagy-Britanniában és Írországban rendezik meg, nyolc város kilenc stadionjában 24 csapat részvételével, a selejtezősorozat sorsolását 2027 decemberében Belfastban rendezik.

A nyolcaddöntő mérkőzéseit a Wembley kivételével az összes rendező helyszín között osztják szét. Azok a rendező nemzetek, amelyek közvetlenül kvalifikálják magukat a tornára, hazai pályán játszhatják a csoportmérkőzéseiket.

Az Eb-n 51 találkozót játszanak.