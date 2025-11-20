Asraf Hakimi lett az Év Játékosa Afrikában

Hakimi elsősorban annak köszönheti a sikerét, hogy a PSG-vel a klub fennállása során első alkalommal nyerte meg a Bajnokok Ligáját és emellett a párizsiakkal bajnoki címet is ünnepelhetett a nyár elején. A 27 éves védő Musztafa Hadzsi 1998-as sikere óta az első marokkói, akit Afrika legjobbjának választottak. Hakimi 2023-ban és tavaly is a második helyen zárt, előbb Victor Osimhen, egy éve pedig Ademola Lookman mögött. A két évvel ezelőtt a Napoli színeiben az elismerést bezsebelő nigériai Osimhen idén már a Galatasaray játékosaként a harmadik helyre futott be, a második pedig a 2017-ben és 2018-ban is győztes Mohamed Szalah lett.

A nőknél is egy marokkói labdarúgót választottak 2025 legjobbjának, a 35 éves Gizlan Sebbakot, aki a tavalyról elhalasztott női Afrika-kupán ezüstérmet szerzett csapatával és a torna gólkirálya lett, és némi meglepetésre előzte meg a nigériai válogatott csapatkapitányát, Rasheedat Ajibadét, aki az Afrika-kupán győzelemre vezette hazája válogatottját.

A férfiaknál a legjobb edző a Zöld-foki szigetek válogatottját történelme során először világbajnokságra kivezető Bubista lett, a Watford 20 éves támadója, a Marokkó U20-as válogatottját világbajnoki címre vezető, a torna során egy gólt szerző és négy gólpasszt kiosztó Othman Maamma lett a kontinens legjobb fiatalja. A marokkói „hódítást” a legjobb kapus kategóriáját megnyerő Jasszin Bunu és a legjobb utánpótlás csapat díját bezsebelő marokkói U20-as válogatott tette teljessé.

Az év legszebb afrikai góljának járó díjat a tanzániai Clement Mzize nyerte, aki a tanzániai Young Africans és a Kongói DK-beli TP Mazembe közötti afrikai BL-meccsen eresztette el az alábbi föld-levegő rakétát.