Vb-selejtezők: Kvarachelia is villant, simán verték Bulgáriát a grúzok

Nem sok sót evett meg Bulgária a a grúzok elleni idegenbeli mérkőzés első félidejében. A házigazdák még harminc százaléknyi labdabirtoklást sem engedélyeztek a látogatóknak, s noha sok nagy helyzetet nem alakítottak ki, sokszor megcélozták Szvetoszlav Vucov kapuját. Az addig szervezetten védő bolgárok fél óra után adták meg magukat a Tbiliszi arénában, ekkor a hazaiak első számú sztárja, Hvicsa Kvarachelia balról vezette be a labdát a tizenhatosra , s nyolc méterről kilőtte a hosszú sarkot. A vendégek ettől még defenzívebb üzemmódba kapcsoltak, s láthatóan csak azon igyekeztek, hogy addig ne kapjanak gólt, amíg a szünetben rendezik a sorokat. Ez azonban nem sikerült: a 44. percben Zuriko Davitasvili tálalt ragyogóan Nika Gagnidze elé, ő pedig hét méterről, a kapus lába között a hálóba továbbított. A grúz válogatott a 65. percben növelte tovább előnyét a meglehetősen egyoldalú mérkőzésen: Giorgi Kocsorasvili lapos lövése kijött Vucovról, a lepattanóra Georgesz Mikautadze csapott le, és kapu jobb oldalába lőtt. A szakadó esőben még a hosszabbítás utolsó percében is adódott nagy helyzet a grúzok előtt, de az eredmény már nem változott, Kvaracheliáék a 3–0-s győzelem mellett a mutatott játékkal is elégedettek lehettek.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

E-CSOPORT

Grúzia–Bulgária 3–0 (Kvarachelia 30., Gagnidze 44., Mikautadze 65.)

Később

20.45: Törökország–Spanyolország, Konya (Tv: Spíler2)