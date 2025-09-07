A McLarennek nem volt a meg a tempója a szárnyaló Red Bull ellen Monzában

Nemzeti Sportrádió

2025.09.07. 17:13
Az Olasz Nagydíj dobogósai (Fotó: AFP)
Max Verstappen magabiztos győzelmet aratott a Formula–1-es Olasz Nagydíj versenyén. A holland már az elején érezte, hogy megvan a tempó, és amint visszaállt az élre, szárnyalt a Red Bull-lal. A másodikként befutó Lando Norris szerint ezúttal a második hely volt a lehető legjobb elérhető eredmény, míg a futam elején szenvedő Oscar Piastri örül a sok pontnak, és nem igazán izgatta a kerékcserék körüli rövid közjáték.

Noha Max Verstappen nem kapta el olyan jól rajtot, mint a második helyről elrugaszkodó Lando Norris, és az első körös csetepaté után a hollandot megkérte a csapata, a Red Bull, hogy engedje el maga mellett a vetélytársát, a négyszeres világbajnok a negyedik körben visszavette a vezetést, és onnantól kezdve érinthetetlen volt. A címvédő közel 20 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat a legközelebbi üldözője előtt, és szezonbeli harmadik, míg pályafutása 66. győzelmét könyvelhette el. 

Nagyszerű nap volt ez a számunkra. Az első kör kissé szerencsétlenül alakult a számunkra, de utána szárnyaltunk. Nagyon élvezetes volt vezetni az autót, az első etap során végig kontrollálni tudtam a tempót, és a megfelelő időben álltam ki kereket cserélni. A kemény gumikon jobban tudtam nyomni a végén, mivel jóval strapabíróbbak. Az egész csapat fantasztikus munkát végzett, az egész hétvégén ott voltunk. Hihetetlenül élvezetes itt nyerni! Láttam, hogy jó a tempó, és elég hamar visszakerültünk az élre. Ez egy hihetetlen hétvége volt!”

Ugyan Norris a második körben az élre állt, már a negyedik körben elvesztette a vezetést, és onnantól kezdve nem igazán volt valós esélye előrébb kerülni, a McLarennek nem volt meg a tempója a Red Bull ellen. A csapat ezért eltérő stratégiával próbált operálni, ez azonban inkább balul sült el, és okozott némi kellemetlenséget házon belül. A wokingiak ugyanis eltolták az első etapot, és arra játszottak, hogy az esetleges korlátozással nyerhetnek, és veszélybe sodorhatják Verstappen győzelmét. 

A konstruktőri címvédő végül Piastri hozta ki előbb, hogy azzal levédje Charles Leclerc-t, és tette mindezt úgy, hogy közben biztosították az előrébb haladó Norrist arról, hogy az ausztrál nem fog elévágni. Az egy körrel később kiálló, és a kerékcserénél időt vesztő brit ugyanakkor csak a márkatárs mögött tért vissza a nyomvonalra. A McLaren később megkérte Piastrit, hogy engedje el maga mellett Norrist, aminek eleget is tett, így visszaállt a sorrend a kettős között, és a brit 31 pontra csökkentette a lemaradását az egyéni vb-összetettben. 

Tudtam, hogy remek csatát vívhatunk Maxszel a rajtnál, és így is történt. Élvezetes volt, de ma nem volt meg a tempónk Max és a Red Bull ellen. Nehéz hétvége volt, egyike azoknak, amikor egyszerűen lassabbak voltunk. De így is szórakoztató volt, jó versenyt futottam, élveztem. Nem tudom, mi történt a kerékcseréknél. Úgy éreztem, már elég sok ideje állok ott. Időről időre hibázunk csapatként, és a mostani egyike volt ezen eseteknek. Mindent beleadtam, nem volt több ebben. Megpróbáltam felvenni a harcot Maxszel, remek futamunk volt, és ő nyert. A második pozíció volt ma a lehető legjobb elérhető eredmény, és nekem csak folytatnom kell azt, amit eddig is csináltam.”

Piastri egész hétvégén hátrányban volt csapaton belül, Norris az időmérőn és a versenyen is gyorsabb volt nála, de így is kényelmes előnnyel vezet még, hiszen 31 ponttal előzi meg a fő ellenfelét a bajnoki pontversenyben. „Nehéz volt a kezdés, nem a mostaniak voltak életem legjobb első körei. Charles-hoz viszonyítva egészen jó volt a versenytempónk, szóval csak meg kellett előznöm, és onnantól eléggé magányos versenyt futottam. A futam elején kissé szenvedtem, a kocsi nem egészen olyan volt, mint amit én szeretek. Amint elfogytak a gumik, jobban kezdtem érezni magam, ami sosem jó jel. Örülök a megszerzett pontoknak – összegzett, majd röviden, Leclerc-t idézve válaszolt arra a kérdésre, hogy mi történt a végén. – Csak egy kis incidens.”

 

OLASZ NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda- 
2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes19.207 mp h. 
3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes21.351 mp h. 
4.Charles LeclercmonacóiFerrari25.624 mp h. 
5.George RussellbritMercedes32.881 mp h. 
6.Lewis HamiltonbritFerrari37.449 mp h. 
7.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes50.537 mp h. 
8.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari58.484 mp h. 
9.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes59.762 mp h. 
10.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda63.891  mp h. 
11.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes64.469  mp h. 
12.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari79.288 mp h. 
13.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda80.781 mp h. 
14.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda82.351 mp h. 
15.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1 kör h. 
16.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1 kör h. 
17.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1 kör h. 
18.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes24feladta
 Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari0nem indult
A VB ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Oscar Piastri71419324
2. Lando Norris51317293
3. Max Verstappen3717230
4. George Russell1617194
5. Charles Leclerc515163
6. Lewis Hamilton15117
7. Alexander Albon1170
8. Andrea Kimi Antonelli11066
9. Isack Hadjar1838
10. Nico Hülkenberg1537
11. Lance Stroll632
12. Fernando Alonso630
13. Esteban Ocon728
14. Pierre Gasly520
15. Liam Lawson420
16. Gabriel Bortoleto418
17. Oliver Bearman516
18. Carlos Sainz716
19. Cunoda Juki612
KONSTRUKTŐRÖK 
1. McLaren-Mercedes617
2. Ferrari280
3. Mercedes260
4. Red Bull-Honda239
5. Williams-Mercedes86
6. Aston Martin-Mercedes62
7. Racing Bulls-Honda61
8. Sauber-Ferrari55
9. Haas-Ferrari44
10. Alpine-Renault20
76. OLASZ NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Hamilton 1:20.117
2. szabadedzés1. Norris 1:19.878
SZEPTEMBER 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:19.331
Időmérő1. Verstappen 1:18.792
SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP
A verseny 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 21., 13.00
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 5., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 19., 21.00

 

 

