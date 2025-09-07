A McLarennek nem volt a meg a tempója a szárnyaló Red Bull ellen Monzában

Noha Max Verstappen nem kapta el olyan jól rajtot, mint a második helyről elrugaszkodó Lando Norris, és az első körös csetepaté után a hollandot megkérte a csapata, a Red Bull, hogy engedje el maga mellett a vetélytársát, a négyszeres világbajnok a negyedik körben visszavette a vezetést, és onnantól kezdve érinthetetlen volt. A címvédő közel 20 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat a legközelebbi üldözője előtt, és szezonbeli harmadik, míg pályafutása 66. győzelmét könyvelhette el.

„Nagyszerű nap volt ez a számunkra. Az első kör kissé szerencsétlenül alakult a számunkra, de utána szárnyaltunk. Nagyon élvezetes volt vezetni az autót, az első etap során végig kontrollálni tudtam a tempót, és a megfelelő időben álltam ki kereket cserélni. A kemény gumikon jobban tudtam nyomni a végén, mivel jóval strapabíróbbak. Az egész csapat fantasztikus munkát végzett, az egész hétvégén ott voltunk. Hihetetlenül élvezetes itt nyerni! Láttam, hogy jó a tempó, és elég hamar visszakerültünk az élre. Ez egy hihetetlen hétvége volt!”

Ugyan Norris a második körben az élre állt, már a negyedik körben elvesztette a vezetést, és onnantól kezdve nem igazán volt valós esélye előrébb kerülni, a McLarennek nem volt meg a tempója a Red Bull ellen. A csapat ezért eltérő stratégiával próbált operálni, ez azonban inkább balul sült el, és okozott némi kellemetlenséget házon belül. A wokingiak ugyanis eltolták az első etapot, és arra játszottak, hogy az esetleges korlátozással nyerhetnek, és veszélybe sodorhatják Verstappen győzelmét.

A konstruktőri címvédő végül Piastri hozta ki előbb, hogy azzal levédje Charles Leclerc-t, és tette mindezt úgy, hogy közben biztosították az előrébb haladó Norrist arról, hogy az ausztrál nem fog elévágni. Az egy körrel később kiálló, és a kerékcserénél időt vesztő brit ugyanakkor csak a márkatárs mögött tért vissza a nyomvonalra. A McLaren később megkérte Piastrit, hogy engedje el maga mellett Norrist, aminek eleget is tett, így visszaállt a sorrend a kettős között, és a brit 31 pontra csökkentette a lemaradását az egyéni vb-összetettben.

„Tudtam, hogy remek csatát vívhatunk Maxszel a rajtnál, és így is történt. Élvezetes volt, de ma nem volt meg a tempónk Max és a Red Bull ellen. Nehéz hétvége volt, egyike azoknak, amikor egyszerűen lassabbak voltunk. De így is szórakoztató volt, jó versenyt futottam, élveztem. Nem tudom, mi történt a kerékcseréknél. Úgy éreztem, már elég sok ideje állok ott. Időről időre hibázunk csapatként, és a mostani egyike volt ezen eseteknek. Mindent beleadtam, nem volt több ebben. Megpróbáltam felvenni a harcot Maxszel, remek futamunk volt, és ő nyert. A második pozíció volt ma a lehető legjobb elérhető eredmény, és nekem csak folytatnom kell azt, amit eddig is csináltam.”

Piastri egész hétvégén hátrányban volt csapaton belül, Norris az időmérőn és a versenyen is gyorsabb volt nála, de így is kényelmes előnnyel vezet még, hiszen 31 ponttal előzi meg a fő ellenfelét a bajnoki pontversenyben. „Nehéz volt a kezdés, nem a mostaniak voltak életem legjobb első körei. Charles-hoz viszonyítva egészen jó volt a versenytempónk, szóval csak meg kellett előznöm, és onnantól eléggé magányos versenyt futottam. A futam elején kissé szenvedtem, a kocsi nem egészen olyan volt, mint amit én szeretek. Amint elfogytak a gumik, jobban kezdtem érezni magam, ami sosem jó jel. Örülök a megszerzett pontoknak – összegzett, majd röviden, Leclerc-t idézve válaszolt arra a kérdésre, hogy mi történt a végén. – Csak egy kis incidens.”

OLASZ NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda - 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 19.207 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 21.351 mp h. 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 25.624 mp h. 5. George Russell brit Mercedes 32.881 mp h. 6. Lewis Hamilton brit Ferrari 37.449 mp h. 7. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 50.537 mp h. 8. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 58.484 mp h. 9. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 59.762 mp h. 10. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 63.891 mp h. 11. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 64.469 mp h. 12. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 79.288 mp h. 13. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 80.781 mp h. 14. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 82.351 mp h. 15. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1 kör h. 16. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1 kör h. 17. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1 kör h. 18. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 24 feladta Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 0 nem indult

A VB ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 7 14 19 324 2. Lando Norris 5 13 17 293 3. Max Verstappen 3 7 17 230 4. George Russell 1 6 17 194 5. Charles Leclerc – 5 15 163 6. Lewis Hamilton – – 15 117 7. Alexander Albon – – 11 70 8. Andrea Kimi Antonelli – 1 10 66 9. Isack Hadjar – 1 8 38 10. Nico Hülkenberg – 1 5 37 11. Lance Stroll – – 6 32 12. Fernando Alonso – – 6 30 13. Esteban Ocon – – 7 28 14. Pierre Gasly – – 5 20 15. Liam Lawson – – 4 20 16. Gabriel Bortoleto – – 4 18 17. Oliver Bearman – – 5 16 18. Carlos Sainz – – 7 16 19. Cunoda Juki – – 6 12

KONSTRUKTŐRÖK 1. McLaren-Mercedes 617 2. Ferrari 280 3. Mercedes 260 4. Red Bull-Honda 239 5. Williams-Mercedes 86 6. Aston Martin-Mercedes 62 7. Racing Bulls-Honda 61 8. Sauber-Ferrari 55 9. Haas-Ferrari 44 10. Alpine-Renault 20