A McLarennek nem volt a meg a tempója a szárnyaló Red Bull ellen Monzában

Noha Max Verstappen nem kapta el olyan jól rajtot, mint a második helyről elrugaszkodó Lando Norris, és az első körös csetepaté után a hollandot megkérte a csapata, a Red Bull, hogy engedje el maga mellett a vetélytársát, a négyszeres világbajnok a negyedik körben visszavette a vezetést, és onnantól kezdve érinthetetlen volt. A címvédő közel 20 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat a legközelebbi üldözője előtt, és szezonbeli harmadik, míg pályafutása 66. győzelmét könyvelhette el.
„Nagyszerű nap volt ez a számunkra. Az első kör kissé szerencsétlenül alakult a számunkra, de utána szárnyaltunk. Nagyon élvezetes volt vezetni az autót, az első etap során végig kontrollálni tudtam a tempót, és a megfelelő időben álltam ki kereket cserélni. A kemény gumikon jobban tudtam nyomni a végén, mivel jóval strapabíróbbak. Az egész csapat fantasztikus munkát végzett, az egész hétvégén ott voltunk. Hihetetlenül élvezetes itt nyerni! Láttam, hogy jó a tempó, és elég hamar visszakerültünk az élre. Ez egy hihetetlen hétvége volt!”
Ugyan Norris a második körben az élre állt, már a negyedik körben elvesztette a vezetést, és onnantól kezdve nem igazán volt valós esélye előrébb kerülni, a McLarennek nem volt meg a tempója a Red Bull ellen. A csapat ezért eltérő stratégiával próbált operálni, ez azonban inkább balul sült el, és okozott némi kellemetlenséget házon belül. A wokingiak ugyanis eltolták az első etapot, és arra játszottak, hogy az esetleges korlátozással nyerhetnek, és veszélybe sodorhatják Verstappen győzelmét.
A konstruktőri címvédő végül Piastri hozta ki előbb, hogy azzal levédje Charles Leclerc-t, és tette mindezt úgy, hogy közben biztosították az előrébb haladó Norrist arról, hogy az ausztrál nem fog elévágni. Az egy körrel később kiálló, és a kerékcserénél időt vesztő brit ugyanakkor csak a márkatárs mögött tért vissza a nyomvonalra. A McLaren később megkérte Piastrit, hogy engedje el maga mellett Norrist, aminek eleget is tett, így visszaállt a sorrend a kettős között, és a brit 31 pontra csökkentette a lemaradását az egyéni vb-összetettben.
„Tudtam, hogy remek csatát vívhatunk Maxszel a rajtnál, és így is történt. Élvezetes volt, de ma nem volt meg a tempónk Max és a Red Bull ellen. Nehéz hétvége volt, egyike azoknak, amikor egyszerűen lassabbak voltunk. De így is szórakoztató volt, jó versenyt futottam, élveztem. Nem tudom, mi történt a kerékcseréknél. Úgy éreztem, már elég sok ideje állok ott. Időről időre hibázunk csapatként, és a mostani egyike volt ezen eseteknek. Mindent beleadtam, nem volt több ebben. Megpróbáltam felvenni a harcot Maxszel, remek futamunk volt, és ő nyert. A második pozíció volt ma a lehető legjobb elérhető eredmény, és nekem csak folytatnom kell azt, amit eddig is csináltam.”
Piastri egész hétvégén hátrányban volt csapaton belül, Norris az időmérőn és a versenyen is gyorsabb volt nála, de így is kényelmes előnnyel vezet még, hiszen 31 ponttal előzi meg a fő ellenfelét a bajnoki pontversenyben. „Nehéz volt a kezdés, nem a mostaniak voltak életem legjobb első körei. Charles-hoz viszonyítva egészen jó volt a versenytempónk, szóval csak meg kellett előznöm, és onnantól eléggé magányos versenyt futottam. A futam elején kissé szenvedtem, a kocsi nem egészen olyan volt, mint amit én szeretek. Amint elfogytak a gumik, jobban kezdtem érezni magam, ami sosem jó jel. Örülök a megszerzett pontoknak – összegzett, majd röviden, Leclerc-t idézve válaszolt arra a kérdésre, hogy mi történt a végén. – Csak egy kis incidens.”
|OLASZ NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|-
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|19.207 mp h.
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|21.351 mp h.
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|25.624 mp h.
|5.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|32.881 mp h.
|6.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|37.449 mp h.
|7.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|50.537 mp h.
|8.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|58.484 mp h.
|9.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|59.762 mp h.
|10.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|63.891 mp h.
|11.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|64.469 mp h.
|12.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|79.288 mp h.
|13.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|80.781 mp h.
|14.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|82.351 mp h.
|15.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|16.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1 kör h.
|17.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1 kör h.
|18.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|24
|feladta
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|0
|nem indult
|A VB ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Oscar Piastri
|7
|14
|19
|324
|2.
|Lando Norris
|5
|13
|17
|293
|3.
|Max Verstappen
|3
|7
|17
|230
|4.
|George Russell
|1
|6
|17
|194
|5.
|Charles Leclerc
|–
|5
|15
|163
|6.
|Lewis Hamilton
|–
|–
|15
|117
|7.
|Alexander Albon
|–
|–
|11
|70
|8.
|Andrea Kimi Antonelli
|–
|1
|10
|66
|9.
|Isack Hadjar
|–
|1
|8
|38
|10.
|Nico Hülkenberg
|–
|1
|5
|37
|11.
|Lance Stroll
|–
|–
|6
|32
|12.
|Fernando Alonso
|–
|–
|6
|30
|13.
|Esteban Ocon
|–
|–
|7
|28
|14.
|Pierre Gasly
|–
|–
|5
|20
|15.
|Liam Lawson
|–
|–
|4
|20
|16.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|4
|18
|17.
|Oliver Bearman
|–
|–
|5
|16
|18.
|Carlos Sainz
|–
|–
|7
|16
|19.
|Cunoda Juki
|–
|–
|6
|12
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|McLaren-Mercedes
|617
|2.
|Ferrari
|280
|3.
|Mercedes
|260
|4.
|Red Bull-Honda
|239
|5.
|Williams-Mercedes
|86
|6.
|Aston Martin-Mercedes
|62
|7.
|Racing Bulls-Honda
|61
|8.
|Sauber-Ferrari
|55
|9.
|Haas-Ferrari
|44
|10.
|Alpine-Renault
|20
|76. OLASZ NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Hamilton 1:20.117
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:19.878
|SZEPTEMBER 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:19.331
|Időmérő
|1. Verstappen 1:18.792
|SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 21., 13.00
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 5., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 19., 21.00