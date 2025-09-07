A visszavágón is fölényes győzelmet aratott a Balatonfüred a férfi kézilabda Európa-kupában

Mivel a törökök lemondtak a pályaválasztói jogukról, mindkét mérkőzést Balatonfüreden rendezték meg. A magyar csapat már az első meccsen eldöntötte a párharcot, hiszen 42–18-as győzelmet aratott, de a visszavágót sem vette félvállról. A Beykoz ezúttal kicsit jobban tartotta magát, 4–4-ig tartotta a lépést ellenfelével, a fürediek ezt követően elléptek, és a félidő közepén már 12–6-ra vezettek. A játékrész végére nyolcgólosra nőtt a különbség, így biztossá vált, hogy ismét sima magyar győzelem születik.

A szünet után is fegyelmezetten kézilabdázott a Balatonfüred, de a folytatásban már inkább a pihentetésé volt a főszerep, illetve azon volt a hangsúly, hogy senki se sérüljön meg. A vége 43–20 lett, így 85–38-as összesítéssel diadalmaskodott a Balaton-parti együttes, amelynek legeredményesebb játékosai a visszavágón Jánosi Tamás, Szabó Levente és Urbán-Patocskai Csongor voltak hat-hat góllal.

Kis Ákos vezetőedző csapatára az azeri Kur Mingachevir együttese vár a második körben, először október 11-én vagy 12-én, majd egy héttel később következik a visszavágó.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-KUPA

1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Balatonfüredi KSE–Beykoz Belediyesi SK (török) 43–20 (19–11)

Továbbjutott: a Balatonfüred, kettős győzelemmel, 85–38-as összesítéssel

Részletes jegyzőkönyv később...