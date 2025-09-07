Nemzeti Sportrádió

A visszavágón is fölényes győzelmet aratott a Balatonfüred a férfi kézilabda Európa-kupában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.09.07. 19:23
null
Szabó Levente (77) hat gólt lőtt a visszavágón (Fotó: Balatonfüredi KSE/Facebook)
Címkék
Balatonfüredi KSE férfi kézilabda férfi kézilabda Európa-kupa
A Balatonfüredi KSE a visszavágón is simán, 43–20-ra nyert a török Beykoz Belediyesi SK ellen a férfi kézilabda Európa-kupa első fordulójában, így kettős győzelemmel jutott tovább.

Mivel a törökök lemondtak a pályaválasztói jogukról, mindkét mérkőzést Balatonfüreden rendezték meg. A magyar csapat már az első meccsen eldöntötte a párharcot, hiszen 42–18-as győzelmet aratott, de a visszavágót sem vette félvállról. A Beykoz ezúttal kicsit jobban tartotta magát, 4–4-ig tartotta a lépést ellenfelével, a fürediek ezt követően elléptek, és a félidő közepén már 12–6-ra vezettek. A játékrész végére nyolcgólosra nőtt a különbség, így biztossá vált, hogy ismét sima magyar győzelem születik.

A szünet után is fegyelmezetten kézilabdázott a Balatonfüred, de a folytatásban már inkább a pihentetésé volt a főszerep, illetve azon volt a hangsúly, hogy senki se sérüljön meg. A vége 43–20 lett, így 85–38-as összesítéssel diadalmaskodott a Balaton-parti együttes, amelynek legeredményesebb játékosai a visszavágón Jánosi Tamás, Szabó Levente és Urbán-Patocskai Csongor voltak hat-hat góllal.

Kis Ákos vezetőedző csapatára az azeri Kur Mingachevir együttese vár a második körben, először október 11-én vagy 12-én, majd egy héttel később következik a visszavágó.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-KUPA
1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Balatonfüredi KSE–Beykoz Belediyesi SK (török) 43–20 (19–11)
Továbbjutott: a Balatonfüred, kettős győzelemmel, 85–38-as összesítéssel
Részletes jegyzőkönyv később...

 

Balatonfüredi KSE férfi kézilabda férfi kézilabda Európa-kupa
Legfrissebb hírek

Először nyert a három magyar kézilabdázót foglalkoztató Melsungen a Bundesligában

Kézilabda
5 perce

Olimpiai és világbajnok dán balátlövő érkezhet a Veszprémbe – sajtóhír

Kézilabda
8 órája

Férfi kézi Ek: egy félidő alatt eldöntötte a párharcot a Balatonfüred

Kézilabda
23 órája

Nagy csatában verte meg az ETO a Csurgót a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2025.09.05. 19:31

Történelmi sikerek ide vagy oda, kirúgta edzőjét és sportigazgatóját a BL-döntős

Kézilabda
2025.09.05. 13:16

Európai kézilabdaligák: másodszor is kikapott a Melsungen a Bundesligában

Kézilabda
2025.09.05. 08:23

A nyolcadik hely az újonc Budai Farkasok célja a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2025.09.03. 11:02

Ali Zein: A kézilabdában a csapatmunka a legerősebb fegyver

Kézilabda
2025.09.03. 10:04
Ezek is érdekelhetik