Nemzeti Sportrádió

F1, Olasz Nagydíj, verseny

H. L.H. L.
Vágólapra másolva!
2025.09.07. 14:32
Fotó: AFP
Címkék
F1 Olasz Nagydíj Formula–1 verseny
Max Verstappen szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Olasz Nagydíj időmérőjén, így ő várhatja az élről a rajtot. Mellőle Lando Norris rugaszkodhat el, míg a második soron a vb-éllovas Oscar Piastri és Leclerc osztozik. Arról, hogy miként alakul a verseny, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek. Szóljanak hozzá, mondják el a véleményüket.

 

OLASZ NAGYDÍJ, RAJTSORREND

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda
2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
4.Charles LeclercmonacóiFerrari
5.George RussellbritMercedes
6.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes
7.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari
8.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes
9.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda
10.Lewis HamiltonbritFerrari
11.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
12.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari
13.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
14.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
15.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
16.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes
17.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault
18.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda
Bokszutcai rajtIsack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda
 Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault

 

76. OLASZ NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Hamilton 1:20.117
2. szabadedzés1. Norris 1:19.878
SZEPTEMBER 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:19.331
Időmérő1. Verstappen 1:18.792
SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP
A verseny (53 kör, 306.72 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 21., 13.00
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 5., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 19., 21.00

 

 

F1 Olasz Nagydíj Formula–1 verseny
Legfrissebb hírek

„Soha ne mondd, hogy soha” – Leclerc még nem mondott le a győzelemről a Ferrari hazai pályáján

F1
21 órája

Verstappené a pole pozíció a két McLaren előtt a monzai időmérőn

F1
Tegnap, 15:32

Visszavonult az F1 nyolcszoros futamgyőztese, új szerepkörben folytatja

F1
Tegnap, 13:43

Norris maradt az élen, de Leclerc ott lohol a nyakában a monzai időmérő előtt

F1
Tegnap, 13:36

F1: Gasly 2028-ig szerződést hosszabbított az Alpine-nal – hivatalos

F1
Tegnap, 11:57

Leclerc hisz benne, hogy harcba szállhat a pole pozícióért a Ferrari hazai nagydíján

F1
2025.09.05. 20:55

Norris vette át a vezetést Monzában, de rendkívül szoros az élmezőny

F1
2025.09.05. 18:01

„Ikonikus futam, amelyet mindenki szeret” – itt az F1 bejelentése a Monacói Nagydíjról!

F1
2025.09.05. 14:14
Ezek is érdekelhetik