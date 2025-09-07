F1, Olasz Nagydíj, verseny

OLASZ NAGYDÍJ, RAJTSORREND
|1.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|5.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|6.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|7.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|8.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|9.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|10.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|11.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|12.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|13.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|14.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|15.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|16.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|17.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|18.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|Bokszutcai rajt
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|76. OLASZ NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Hamilton 1:20.117
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:19.878
|SZEPTEMBER 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:19.331
|Időmérő
|1. Verstappen 1:18.792
|SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP
|A verseny (53 kör, 306.72 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 21., 13.00
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 5., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 19., 21.00