Hetedosztályú német csapatnál folytatja Vadócz Krisztián

2025.09.29. 11:51
Vadócz Krisztián – itt nevelőegyesülete, a Honvéd mezében (Fotó: Török Attila)
Huszonkettedszer is klubot váltott Vadócz Krisztián – a 42-szeres magyar válogatott középpályás a német hetedosztályban érdekelt berlini Hilalspornál folytatja pályafutását.

Megatranszferként jelentette be Vadócz Krisztián szerződtetését a Berlin Hilalspor – szúrta ki az nb1.hu. A 40 éves labdarúgó pályafutása során huszonkettedszer vált klubot, a német hetedosztályú alakulat a tizennyolcadik egyesület, amelyben a 42-szeres magyar válogatott játékos megfordul. A Honvédban nevelkedő Vadócz karrierje alatt megfordult Franciaországban, Skóciában, Spanyolországban, Hollandiában, Dániában, Indiában, Svájcban, Ausztráliában, Hongkongban, Uruguayban, Görögországban és Finnországban is, játszott többek között az Osasunában és a Penarolban is, legutóbbi állomáshelye a finn ötödosztályú Kajaanin Haka volt.

„Tapasztalat. Minőség. Mentalitás. Több mint 40 válogatottsággal Magyarország színeiben, valamint La Liga-, uruguayi, indiai és hongkongi állomásokkal a háta mögött Vadócz Krisztián magával hoz mindent, hogy a csapatunkat a következő szintre emelje” – olvasható a német fővárosban élő törökök által alapított zöld-fehér klub közösségi oldalán a bejelentés.

 

