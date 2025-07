Zombori Zalán: A Portsmouth nagy lehetőség Kosznovszkynak

Újabb magyar a Championshipben. A napokban hivatalos lett, hogy Kosznovszky Márk az MTK Budapesttől az angol másodosztályú Portsmouth FC-hez szerződött, a 23 éves középpályás három évre írt alá – az átigazolásban közreműködő korábbi válogatott és magyar bajnok Zombori Zalán beszélt a részletekről, aki a World in Motion nemzetközi ügynökséget képviseli Magyarországon társával, Lucza Gáborral.

„Hatalmas sikernek számít Magyarországról a Championshipbe igazolni – mondta lapunknak Zombori Zalán menedzser. – Márk még fiatal, óriási lehetőség van előtte, ha megállja a helyét, még feljebb léphet. Az biztos, hogy az esélyt megkapta, bízom benne, hogy él vele és sikerrel veszi az akadályokat. Márk iránt több angol klub érdeklődött, a Portsmouth később került képbe, de amint elkezdtünk tárgyalni a klubbal, gyorsan megtörtént az átigazolás. Az MTK nyitott volt a transzferre, a két klub hamar megegyezett, a Portsmouth eltökélt volt Márk megszerzésével kapcsolatban. Az angol másodosztály remek terep egy magyar játékosnak, innen jó teljesítményt nyújtva feljebb lehet jutni, más kapuk nyílnak meg, mint Magyarországról. A Portsmouthnál több játékos is képben volt, nagy szó, hogy végül Márkra esett a választás. A piaci értéke itthon már nemigen tudott volna nőni, de a Championshipben rövid idő alatt könnyen megsokszorozódhat. Az biztos, hogy ez az átigazolás jó üzenet a fiataloknak. Sok esetben felmerül a kérdés, hogy mikor menjen valaki külföldre. Szerintem könnyebb dolga van egy futballistának, ha először itthon bizonyít, megerősödik fizikailag, mentálisan és taktikailag is, majd jobban felkészülve szerződik külföldre. A magyar- és a fiatalszabálynak köszönhetően sokan lehetőséghez jutnak az NB I-ben, s ha jól teljesítenek és megugorják az akadályokat, akkor Márk példája is megerősíti, hogy van lehetőség a magyar élvonalból is erősebb európai bajnokságba kerülni. De említhetném a másik játékosunkat, Mocsi Attilát is, aki két évvel ezelőtt igazolt Zalaegerszegről a Rizesporhoz, az első perctől alapember egy török élvonalbeli csapatban, megbecsülik, jó helyen van, s benne van a pakliban, hogy még idén nyáron szintet lép.”

Zombori Zalán elmondta, az angol anyacégük remek kapcsolatot ápol a Portsmouth sportigazgatójával, így ők Angliában tartották a kapcsolatot, míg itthon ő és Lucza Gábor egyeztetett Polyák Balázzsal, az MTK sportigazgatójával.

„Természetesen az európai klubok folyamatosan figyelik a kétezerötben vagy később született fiatalokat, akik folyamatosan élvonalbeli csapatban játszanak, fel vannak írva a listáikra. Ha valaki folyamatosan és jól játszik, akkor komoly lehetőségek adódhatnak külföldről, de ez hosszabb folyamat. Vannak itthon olyanok, akik fiatalként már egy ideje sok játékpercet kapnak, s fent vannak a radaron. Hogy kit említenék meg? Több fiatalunk is van, de Markgráf Ákost mondanám. Folyamatosan játszik a Puskás Akadémiában, ha ezen az úton halad tovább, akkor előbb-utóbb összejöhet egy külföldi szerződés. Tudjuk, hogy figyelik, de neki ezzel nem kell foglalkoznia, csak a játékra szabad fókuszálnia. Angol az anyacégünk, több mint húsz éve működik, így a világ minden táján megfelelő kapcsolatrendszerrel rendelkezik, de például a játékosmúltam miatt jó kontaktjaim vannak Franciaországban is. Olivier Giroud ügynöke jó barátom, volt már többször NB I-es bajnokin, felmérte a lehetőségeket. Egyébként a francia piac egy kicsit speciálisabb, mintha egy kicsit nehezebben tudna egy magyar ott érvényesülni.”

A World in Motion Zombori Zalán és Lucza Gábor segítségével a közelmúltban olyan játékosokat mozgatott a magyar futballt érintve, mint Gulácsi Péter (Liverpoolból Salzburgba, majd onnan Lipcsébe), Mocsi Attila (a ZTE-től a Rizesporba), Tóth Balázs (Fehérvárról a Blackburnbe) és Aissa Laidouni (a Ferencvárosból az Union Berlinbe, majd az Al-Vakrába), de a nemzetközi piacot nézve a cég foglalkozott az angol válogatott Aaron Ramsdale és Conor Coady, a belga válogatott Mandela Keita vagy az algériai válogatott Rasid Gezzal klubváltásaival is.