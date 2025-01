Vadócz még a zambiai U19-es bajnokságban is játszott

Vadócz Krisztián pályafutása során összesen 12 ország 16 klubjában játszott hivatalos mérkőzést, ám az uruguayi Centraltól való 2023 januári távozása óta mostanáig nem volt csapata.

„Kicsit háttérbe vonultam, a magánéleti ügyeimet intézgettem, ezért szünetelt a pályafutásom. Egyébként az nem teljesen igaz, hogy foci nélkül telt ez az időszak, az Uruguayból való távozásomat követően egészen egy évvel ezelőttig több mint negyven mérkőzést játszottam Zambiában, még ha nem is hivatalosan. Az ottani másodosztályú bajnokságtól lefelé szinte minden osztályban játszottam, még U19-es bajnokin is pályára léptem” – mondta a csakfoci.hu-nak Vadócz Krisztián, aki a zambiai kalanddal elmondhatja magáról, hogy Európában, Afrikában, Ázsiában, Ausztráliában és Dél-Amerikában is pályára lépett.

A középpályás egyébként Olaszországba szeretett volna szerződni, ám több ajánlata is volt Görögországból, s Bajner Bálint segítségével került az Episzkopihoz. Vadócz arról is beszélt, hogy George F. Hemingway távozása óta a Honvéd mindegyik vezetőségével és folyamatosan változó szakmai stábjával is felvette a kapcsolatot, de senki nem adott neki lehetőséget.

„Nem illettem bele az elképzelésükbe. Pedig én is látom, hogyan szerepel a csapat, mik az eredmények már évek óta. Ha sikeres lenne a klub, elhiszem, hogy egyszerű lenne nemet mondani nekem, így azonban…” – fogalmazott Vadócz, aki szerint Magyarországon már nem fog játszani, ugyanakkor az Episzkopira sem végállomásként tekint.

„Továbbra is élsportolónak vallom magam, úgy vagyok vele, jól kell játszanom, és lesz lehetőségem feljebb lépni is. Ez a célom, nem úgy tekintek az Episzkopira, mint a végállomás. A lehető legmagasabb szintre szeretnék visszatérni, ugyanaz van a fejemben, mint 5, 10 vagy 15 évvel ezelőtt: jól akarok játszani, és a lehető legmagasabb osztályban szeretnék focizni” – húzta alá, egyszersmind elárulta: fájó lenne, ha sportigazgatói vagy edzői székben ülne, mert továbbra is imád focizni.

De arról is beszélt, miért nem egy alacsonyabb osztályú magyar csapatba igazolt.

„Az jelentette volna a karrierem végét szerintem… A külföldi foci és a külföldi lehetőségek máshogy működnek, mint a magyar, én ezt így látom” – mondta, hozzátéve, Magyarországon tiszta szívvel csak a Honvédba tudott volna igazolni.

„Én úgy érzem, mindig a legjobb döntéseket hoztam meg a karrieremben abban az adott aktuális pillanatban. Remélem, amikor majd egyszer visszavonulok – bízom benne, hogy ez minél később lesz –, akkor majd jobban fogom látni, mi, miért történt, és szerintem utólag visszagondolva sem lesz probléma számomra, hogy otthon csak a Honvédban játszottam” – húzta alá a középpályás, aki pályafutása lezárása után szívesen edzősködne, de ehhez még meg kell szereznie a szükséges papírokat.