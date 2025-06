Mezei Szabolcs: A szerb bajnokság erősebb a magyarnál, itt lesz lehetőségem tovább fejlődni

Nem volt meglepő, hogy Mezei Szabolcs a felkészülést június 16-án Pakson kezdte el – a szerződése ugyanis még egy évig, vagyis 2026 nyaráig a klubhoz kötötte. Pályára lépett az NB III-as Budaörs elleni 6–0-s mérkőzésen, játszott a vármegyei első osztályban szereplő Kalocsa otthonában 15–1-re megnyert pályaavató meccsen, és még a felkészülés második hetének elején is a paksiakkal gyakorolt, ugyanakkor a csütörtöki, Szeged-Csanád Grosics Akadémia elleni 6–1-es találkozót már kihagyta. Egy nappal később aztán az is kiderült, két idény után távozik a klubtól, miután a szerb bajnokságban legutóbb 7. helyen végző Topolya kivásárolta a szerződéséből.

„Még ment a bajnokság, amikor már érdeklődtek irántam Topolyáról, aztán az idény végén felgyorsultak az események, pénteken pedig már alá is írtam a három évre szóló szerződésemet – mondta lapunknak Mezei Szabolcs, miután új csapatával szombat este megérkezett a dunaszerdahelyi edzőtáborba. – Nem tagadom, nehéz döntést kellett hoznom, hiszen jó helyen voltam, kiválóan éreztem magam Pakson, nem volt egyszerű otthagyni a klubot, a játékostársakat, a várost és a szurkolókat. Ugyanakkor azt éreztem, a karrierem szempontjából a váltás a megfelelő lépés, a szerb bajnokság erősebb a magyarnál, itt lesz lehetőségem arra, hogy tovább fejlődjek. Amikor aláírtam a szerződésemet Paksra, nem fordult meg a fejemben, hogy két év alatt kétszer megnyerjük a Magyar Kupát, és kétszer is dobogón végzünk a bajnokságban. Persze a bajnoki ezüstöt és kupaaranyat hozó idény után már magasabb célokért küzdöttünk, és bár nem volt kimondva, magunk között arról beszéltünk, igenis legyünk újra ott a dobogón, próbáljunk újra bejutni a kupában a döntőbe. Nagyon nehéz helyzetben vagyok, amikor arra kérnek, egyetlen találkozót emeljek ki a paksi időszakomból, a két kupadöntő közül nem könnyű választani. Az elsőn, amit hosszabbításban nyertünk meg, keveset játszottam, de gólpasszt adtam, az volt az első kupagyőzelmem, a mostanin, a tizenegyesekkel megnyerten viszont kilencven percet futballozhattam – nem tudok dönteni. Amúgy csakis pozitív emlékeim vannak, hiszen sok lehetőséget kaptam, jöttek az eredmények, be- és elfogadtak. Nyilván jó lett volna megpróbálni harmadszor is ilyen magasságokba jutni, újra nemzetközi kupameccseket játszani, azonban az élet már csak ilyen, valamit valamiért…”