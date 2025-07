Méh, kutya, drón, pánik – félbeszakadt futballmeccsek nyomában

A 2000-es sydney-i olimpia utolsó napja előtt mindössze négy arany­éremmel állt a magyar csapat, igaz, még hátravolt a férfi vízilabda-, a női kézilabda- és hat kajak-kenu döntő. Utóbbi helyszínén, a Nemzetközi Regattaközpont területén azonban olyan vihar tombolt, hogy nemcsak a versenyek megrendezése volt lehetetlen, hanem a hajók vízre szállása is. Folyamatosan tolták egyre későbbre a kezdés időpontját, de egy idő után már az is szóba került, hogy csak a záró ünnepség után rendezik meg, illetve az is, hogy törlik a programból ezeket a számokat.

Egy kicsit enyhült az időjárás, úgyhogy elindították a futamokat, bár a hullámzás kemény kihívást jelentett továbbra is. Hideg zuhanyként a világbajnok Vereckei Ákos és a címvédő Kőbán Rita kajakban még a dobogóról is lemaradt, ezt követően viszont parádés sorozatba kezdtek a mieink: előbb a 2008-ban elhunyt Kolonics György nyert kenu egyesben, majd Kammerer Ákos és Storcz Botond kajak, Pulai Imre és Novák Ferenc pedig kenu párosban. A „vájt szeműek” azt is kiszúrták, hogy a győztesek gyakorlatilag mindannyian a szélcsendesebb alsó pályákon indultak, akik középen, illetve fent, azok bizony rendre fejre álltak. A magyar kajak-kenu csapat minden idők legeredményesebb szereplésével zárta a 25 évvel ezelőtti ötkarikás játékokat, a férfi pólósok bajnoki címével együtt végül nyolc aranyat szereztek a mieink.

A Sydney-ben történteknek a későbbi kajakos ötkarikás versenyekre is volt hatásuk: ezt követően a finálékat már nem tették a záró napra. (K. Z.) Fotó: Illyés Tibor