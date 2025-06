Zubimendi egy lépésre az Arsenaltól, a Bournemouth ismét elutasította a PSG ajánlatát

EZ TÖRTÉNT PÉNTEKEN AZ ÁTIGAZOLÁSI PIACON

Péntek este robbant a „bomba”, Florian Wirtz érkezését bejelentette a Liverpool. Emellett Kerkez Milos is nagyon közel áll ahhoz, hogy a „vörösök” játékosa legyen, ezzel kapcsolatban is jöttek hírek a nap folyamán. A Pool egyik riválisa, az Aston Villa mindeközben Mason Mountot nézte ki magának, de a Manchester United másik két játékosára is szemet vetettek csapatok, André Onana iránt a Monaco, Jadon Sancho esetében a Juventus érdeklődéséről hallani.

Martín Zubimendi az Arsenal játékosa lesz, a hírek szerint már a papírokat is aláírták a felek. A Wolverhampton bejelentette a Celta Vigótól szerződtetett Fer López érkezését, míg a Wolvestól távozó Pablo Sarabia a katari Al-Arabihoz igazolt. Az Espanyol Kike Garcíával erősített, a Bournemouth pedig nem akarja elengedni Ilija Zabarnijt, a klub elutasította a PSG 55 millió fontos ajánlatát az ukrán védőért.

Az FC Barcelona új kapusa, Joan García ebédidőben megérkezett a Camp Nouba, majd nem sokkal később aláírta 2031-ig szóló szerződését, Ansu Fati helyzete viszont egyre bonyolultabbá válik, míg a Bayern München támadója, Kingsley Coman kijelentette, hogy maradna a német rekordbajnoknál, dacára annak, hogy angol és szaúdi klubok is csábítják. A kilencszeres angol válogatott Andy Caroll elbúcsúzott a hatszoros francia bajnok, jelenleg negyedosztályú Bordeaux-tól.

Közben a hazai piacon is zajlott az élet: az Újpest este közölte, hogy szerződtette a Dinamo Zagrebtől a háromszoros horvát és 33-szoros északmacedón válogatott Arijan Ademit. Az FK Csíkszereda a hivatalos honlapján jelentette be Ferenczi János (DVSC) és Szalay Szabolcs (ZTE) érkezését, a Debrecentől távozó Megyeri Balázs pedig immár biztos, hogy az ETO FC Győrben folytatja pályafutását, míg Brandon Domingues Spanyolországban köthet ki. Hej Viktor távozik az MTK-tól, Bévárdi Zsombor viszont érkezett, míg a Budapest Honvéd Csákvárról szerződtette Varga Bencét. Ajkán többen hosszabbítottak, a Szeged balhátvédet igazolt, továbbá az NB III-as Cigánd arról számolt be, hogy a csapat ukrán légiósa, Mihajlo Bodan a kirgiz élvonalban folytathatja.

Edzői fronton hír volt, hogy Arda Turan lett a Sahtar Doneck vezetőedzője, emellett úgy tűnik, Ole Werner ül le az RB Leipzig kispadjára, miután állítólag a lipcseieknek sikerült megegyezni a Werder Bremennel. A korábbi magyar szövetségi kapitány, Bernd Storck távozott a belga Cercle Bruges-től, míg a Zalaegerszeg bejelentette, hogy argentin ügyvezető elnöke, illetve sportért felelős elnöke lesz a zalai klubnak.

Fontos hír volt még a kora délután folyamán, hogy Németh Hunor meghosszabbította szerződését Koppenhágában.