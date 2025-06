Feledhetetlen bravúr: hatvan éve lett VVK-győztes a Ferencváros!

A Juventus egyik meghatározó játékosa volt Giancarlo Bercellino, aki lapunknak beszélt a VVK-döntőről. Sikerült elérnünk telefonon a Vásárvárosok Kupája 1965-ös döntőjében szereplő Juventus egyik alapemberét, Giancarlo Bercellinót. Az Albert Flóriánhoz hasonlóan 1941 őszén született hátvéd 1961 és 1969 között erősítette a torinói csapatot, 154 bajnoki mérkőzésen tíz gólt szerzett, hat alkalommal az olasz válogatottban is pályára lépett. Tagja volt az 1968-as Európa-bajnok olasz nemzeti együttesnek, a tornán a Szovjetunió elleni elődöntőn kapott szerepet, a párharcot 0:0-s végeredmény után pénzfeldobással „nyerte meg” Olaszország. Játszott a magyar válogatott ellen is, igaz, nem olasz, hanem klubszínekben: ma már nehéz elképzelni, de 1965. augusztus 20-án Magyarország–Juventus mérkőzésnek és Albert Flórián gólja révén 1:0-s hazai sikernek lehetett szemtanúja a Népstadion hetvenezer nézője. Ezúttal azonban telefonhívásunk apropója egy két hónappal korábbi találkozó, a VVK 1965. június 23-án rendezett torinói döntője volt. Az olasz kollégáktól kapott telefonszámon kedves hölgy jelentkezett, alighanem Bercellino úr felesége, aki a magyar sportlap érdeklődését megköszönve készségesen átadta a készüléket a mellette ülő interjúalanynak. Ha szellemi frissessége nyolcvanhárom éves korára talán meg is kopott kissé, emlékei között kutatva az olasz labdarúgónak felderengett a Ferencváros elleni mérkőzés néhány részlete, kevés szóval és vontatottan, de szívesen beszélt a hatvan éve történtekről. „Albert… Az ő nevét nem felejtem, tisztelője voltam akkor is, aznap is többször meggyűlt a bajom vele. Fenyvesi, a magyarok gólszerzője szintén megmaradt emlékeimben. A Ferencváros rendkívül erős csapat volt, és azt kell mondanom, a torinói mérkőzésen teljességgel rászolgált a győzelemre. Ismertem az ellenfelet személyesen, három évvel korábban, a Közép-európai Kupában játszottunk ellene a Juventusszal, Budapesten 1:0-ra nyertünk, Torinóban 1:1-es döntetlen lett a vége. Ha már a magyarok elleni mérkőzésekről beszélünk, hadd hozzam szóba az 1962-es BEK-párharcot. A Real Madrid volt az ellenfelünk a negyeddöntőben, egyszer a spanyolok nyertek, egyszer mi, a harmadik találkozón buktunk el 3:1-re. Túlzás nélkül mondhatom, megtiszteltetés volt Puskás Ferenc ellen játszani, minden idők egyik legjobb játékosának tartom. A mi Juventusunk is erős csapatnak számított azokban az években, 1965-ben megnyertük az Olasz Kupát, két évre rá az olasz bajnokságot.” Érdekesség, hogy a korszakban a Juventusban szerepelt Bercellino II néven Giancarlo Bercellino öccse, a csatár Silvino Bercellino is, ám éppen a Ferencváros elleni VVK-ütközet idején átmenetileg a Potenzában játszott. Korabeli olasz sajtóforrásokat böngészve megtaláltuk a La Gazzetta dello Sport tudósítását a kupadöntőről, a szerző Angelo Rovelli, aki 1985-ben Il romanzo degli stranieri (A külföldiek regénye) címmel könyvet publikált a Serie A-ban megforduló, akkoriban éppen a francia Michel Platini nevével fémjelzett légiósokról. S hogy mit olvashattak tőle a neves olasz sportlap 1965. június 24-i számában? „Fenyvesi látványos góljával a Ferencváros nyerte meg a Vásárvárosok Kupája döntőjét. Az eredmény megkérdőjelezhetetlen, bármily fájó ez a Juventusnak, amely a csalódott torinói szurkolók füttyétől kísérve hagyta el a pályát. Ezzel szemben a Ferencvárost éltette a közönség, az együttes a csapatkapitány Mátrai vezetésével a kupával tiszteletkört futott a tribünök előtt. Mindez azt jelenti, hogy a Juventus drukkereiben szemernyi kétség sem maradt afelől, hogy a jobb csapat nyert, és ezt kár is lenne tagadni.” CS. P.