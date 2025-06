Cseh csapatot győzött le a Paks Európa Liga-ellenfele

A Sierningben rendezett találkozón Dan Petrescu, a CFR edzője egy rendkívül fiatal kezdőcsapatot küldött pályára, amelyben három 2004-es születésű játékos, Mihai Pinzariu, Kun Viktor György és David Ciubancan is helyett kapott, utóbbi a második félidő elején gólt is szerzett. Bár már csatlakoztak a kerethez, a szlovákiai U21-es Európa-bajnokságon szerepelt Matei Ilie és Louis Munteanu ezúttal sem játszott, és pihenőt kapott a kezdőkapus Hindrich Ottó is.

A kolozsvári csapat hétfőn a Debrecen elleni találkozóval zárja le az ausztriai edzőmérkőzések sorát, jövő szombaton pedig már tétmérkőzést játszik Bukarestben: a bajnok FCSB ellen küzd meg a Román Szuperkupáért.

Felkészülési mérkőzés

CFR (romániai)–Dynamo Ceské Budejovice (cseh) 3–0 (Gjorgjievski 19., Fica 26, Ciubancan 54.)