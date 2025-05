Liga 2: idén először kapott ki a már élvonalba jutott Csíkszereda

Először játszott immár élvonalbeli csapatként saját közönsége előtt az FK Csíkszereda, de Metaloglobus belerondított az ünnepbe, és mindhárom pontot hazavitte a Székelyföldről.

A kényelmes iramú első félidőben sokáig csak kisebb helyzetek akadtak mindkét oldalon, de a szünet előtti percekben kétszer is betalált a bukaresti együttes: Yassine Zakir egy szöglet után volt közelről eredményes, Marian Sarbu viszont látványosan bombázott a tizenhatos sarkáról a hosszú sarokba.

Ilyés Róbert szeredai vezetőedző szünetben hármat is cserélt, amivel jóval élénkebb lett az FK támadójátéka. Babati Benjámin csukafejesével kevesebb mint negyedóra alatt összejött a szépítés, de alig három perccel később Dragos Irimia visszaállította a két gólos különbséget. Csíkszereda az utolsó fél órában szabályos ostrom alá vette a vendégek kapuját, Jozef Dolny, majd Anderson Ceará is a kapufát találta el – utóbbinál Soufiane Jebari már okosan begurított a kipattanó labdát. Az egyenlítés viszont már nem jött az FK-nak, a lefújás után pedig a vendégek szerb csatára, Sztefan Viszics – a mérkőzés addigi sportszerű képére rácáfolva – egy kisebb tömegverekedést is kiprovokált a gyepen.

ROMÁNIA

LIGA 2, FELSŐHÁZ, 8. FORDULÓ

Csíkszereda–Metaloglobus Bucuresti 2–3 (Babati 58., Jebari 80., ill. Zakir 42., Sarbu 45+1., Irimia 61.)