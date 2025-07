Bödő Efraim egyik nagy álma, hogy az NB I-ben futballozzon

TIZENNYOLC ESZTENDŐS futballista teljesítményére figyelhetett fel a sportközvélemény az FK Csíkszereda román első ligás bemutatkozásakor: Bödő Efraim Dinamo Bucuresti-nek lőtt gólja (2–2) egyszerre árulkodott kreativitásról, gyorsaságról, sőt némi csibészségről is. Bár az érmihályfalvi származású fiatalember jól érzi magát Székelyföldön, a magyar bajnokság azért közelebb lenne.

Azt mondja, az első meccs előtti napokban már izgatottan várta a Dinamo elleni összecsapást.

„A jó kezdés sok erőt és önbizalmat adott az egész meccsen, összességében nagyszerű élmény volt” – idézte fel személyesen is emlékezetes bemutatkozását.

Az önbizalom kitartott az Unirea Slobozia elleni második fordulóbeli, 6–1-es vereséggel záruló mérkőzés első harmadára is, egy kiállítás, néhány súlyos egyéni hiba, az újonc együttes rutintalansága azonban mindent megváltoztatott. Most az a legfontosabb, tartja az ifjú játékos, hogy mentálisan túltegyék magukat a nehezen megemészthetőn, igyekezzenek felkészülni a Rapid Bucuresti elleni pénteki bajnokira. Mindent egybevetve egyfajta tündérmese neki az elmúlt egy év, amióta Ilyés Róbert vezetőedző a felnőttcsapat keretébe emelte. A magyar–román határ közelében fekvő Érmihályfalván hatévesen kezdett el rendszeresen futballozni, ott játszott 14 éves koráig, addigi egyetlen edzőjének, Szabó Zoltánnak ma is mindent hálásan köszön. A csíkszeredai Székely Labdarúgó Akadémia megfigyelői „találtak rá”, így került négy évvel ezelőtt Csíkszeredába.

„Az akadémián töltött három évben sokat tudtam fejlődni taktikailag és erőnlétileg, ma már egészen más szemmel nézem a futballt. Azzal is szerencsém volt, hogy éppen az első ligás helyért küzdő, jó csapat öltözőjébe kerülhettem.”

Bár tisztában van vele, hogy Csíkszeredában minden lehetőség adva van neki a profi futballba erősödéshez, kész elgondolkodni minden, az előrelépését segítő ajánlaton. Két évvel ezelőtt kapott hívást a Puskás Akadémiától, akkor a szüleivel együtt úgy döntött, jobb, ha a székelyföldi városban marad. Mivel határmenti városban nőtt fel, rendszeresen átjárt Magyarországra meccsekre, így nem ismeretlen neki a magyar futball.

Bödő Efraim játékstílusa tökéletesen megfelel a modern labdarúgás követelményeinek, testfelépítése, gondolkodása, játékintelligenciája, kognitív képessége a futballban kiemelkedő a korához képest. Ha ugyanolyan ütemben fejlődik, mint az elmúlt két évben, reális esélye lehet eljutni Európa valamelyik elit bajnokságába. GEORGI Attila, a játékos menedzsere

„Mindig nagy álmom volt, hogy ott játsszak az első osztályban, és ha a jövőben nyílnának lehetőségek, biztosan újra megfontolnám. Eleinte nehéz volt ötszáz kilométerre elszakadni az otthontól, és bár azóta megszoktam a helyzetet, örülnék, ha a családom közelében lehetnék. A magyar bajnokság révén ez is megvalósulhatna. Azzal együtt, hogy jó döntés volt az FK-nál maradni.”

A román U18-as válogatott keretbe is meghívták már, s eleinte el kellett viselnie a magyar játékosokat érő zrikálásokat, futballjával azonban azzal a közeggel is hamar elfogadtatta magát. Álmaiban viszont változatlanul a magyar válogatottság szerepel, Pécsi Ármin liverpooli példája nyomán pedig majdnem bármit lehetségesnek tart.

„Látnom kell, hogy ami egy kisgyereknek még csak álom volt, kemény munkával, alázattal és egy kis szerencsével nekem is elérhető lehet.”

Nem túl szokványos neve, az Efraim kettős termést, kettős örökséget jelent. Édesanyja választása volt, az Efiként becézett fiatalember pedig készen áll beteljesíteni küldetését.

ROMÁN SUPERLIGA

3. FORDULÓ

