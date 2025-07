Dolny révén vezetést szerzett, de aztán hat gólt kapott az FK Csíkszereda

ROMÁN SUPERLIGA

2. FORDULÓ

Unirea Slobozia–FK Csíkszereda 6–1 (2–1)

Clinceni, Clinceni Aréna, 250 néző. V: Flueran

Slobozia: Rusu – Ibrian (Barbut, 76.), Dinu, Antoche, Serbanica – Purece (V. Pop, 65.), Hamdiu, Aganovic (Deaconu, 76.) – Florescu, Afalna (Ahmed Said, 76.), Dulcea (Rotund, 65.). Vezetőedző: Andrei Prepelita

Csíkszereda: Pap – Kelemen, Hegedűs, Palmes – Gal-Andrezly, Végh (Veres, a szünetben), Bödő (Gergely A. 77.), Ferenczi – Anderson Ceará (Jebari, 59.), Dolny (Szabó Bálint, 59.), Babati (Szalay Sz., a szünetben). Vezetőedző: Ilyés Róbert

Gólszerző: Purece (34. – 11-esből), Aganovic (45+8., 72.), Dulcea (55.), Rotund (86.), Ahmed Said (90.), ill. Dolny (21. – 11-esből)

Kiállítva: Palmes (33.)

A Román-alföld 38 fokos kánikulával és egy kiégett gyepszőnyegű, toldott-foldott pályával várta a csapatokat, a meccshangulatot pedig a bő tucatnyi székelyföldi szurkoló biztosította a Clinceni Arénában. Kedvenceik pedig fél órán keresztül veszélyesebbek voltak: bár többnyire a hazaiaknál volt a labda, a kaput direktebben támadó FK Babati Benjámin, majd Bödő Zoltán Efraim révén lődözgetett. A vezetés végül büntetőből jött össze a csíkiaknak, Babatit akasztotta el a hazai kapus, Jozef Dolny pedig a jobb alsó sarokba lőtt.

Amint azonban a Slobozia növelte a nyomást, kiütközött a szeredai játékosok élvonalbeli rutinjának hiánya. Raul Palmes nemcsak odaajándékozta a labdát Christ Afalnának, hanem piros lapot érően le is talpalta az Unirea csatárát, a tizenegyesből pedig Florin Purece egyenlített. A ráadáspercekben Anderson Ceará labdavesztése után Bödő kényszerült szabálytalankodni 23 méterre Pap Eduard kapujától, a szabadrúgásból pedig Adnan Aganovic lőtt a jobb alsóba.

A vezetés és az emberelőny tudatában Slobozia sokkal felszabadultabban futballozott, és bár nem helyezett állandó nyomást a csíki védelemre, kíméletlenül büntette annak sorozatos hibáit. Előbb Patrick Dulcea lőtte ki balról a hosszú sarkot a behátráló védők lábai között, majd Kelemen Dávid maradt le a kilépő Aganovicról, aki eltette a kapus mellett a labdát. A hazaiak a hajrában kétszer a kapufát is eltalálták, a másodiknál esetnél pedig Raul Rotund a hálóba passzolta a kipattanó labdát, a végén pedig Ahmed Said is betalált – és a csíkiak szerencséjére Edward Florescu góljánál a partjelző kiszúrta a lest. 6–1