Világi Oszkár: Az identitásért való küzdelem az önmagunk megfogalmazása, nem pedig a mások legyőzése

„Kedves DAC-szurkolók, kedves DAC-család! Rendhagyó módon szólok most Önökhöz. Három dologról szeretnék beszélni. Az elmúlt évben megpróbáltuk megfogalmazni, mik a DAC értékei. Az elszántságot, a küzdeni akarást, és azt, hogy soha nem adjuk fel. A DAC egy olyan csapat, amely 120 éve itt van a régióban. És mi itt akarunk lenni még hosszú ideig. Amikor voltunk, az mindig azt jelentette, hogy küzdöttünk. És küzdeni is fogunk. Egy kampányt indítottunk, ami arról szól, hogy az identitás nem provokáció. Miért mondjuk ezt? Elfogadom azt, hogy a DAC-meccseken a küzdelem hevében mindenki drukkor, hisz erről szól a foci. A foci mindig a küzdelemről és harcról szól. Azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amik nem a pályára valók. Ilyen dolog a gyűlöletkeltés. A gyűlöletkeltés nem a foci része. A foci a stadionokban zajlik. Ezért a stadionokat meg kell óvni a gyűlölettől.”

„Azért kell most felemelnünk a hangunkat, mivel a XXI. században az ilyen viselkedés már nem az európai foci része. Nagyon veszélyes az, amikor egy egész stadion olyan rigmusokat skandál, amely nem arról szól, hogy buzdítom a csapatomot, hanem gyalázom a másikat. Az is borzasztó, hogy ezt a gyalázkodást a gyerekek, a fiatalok is hallják, és ez az ő életük részévé is válik ez. Sokszor elhangzik az, hogy az identitásért való küzdelem ugyanaz, mint a gyűlölködés. Ez nem igaz. Az identitásért való küzdelem az önmagunk megfogalmazása, nem pedig a mások legyőzése. És a DAC-szurkolók nem mások. Abban különböznek a többiektől, hogy a DAC-ért küzdenek, a DAC-ot buzdítják. A megjelenítése az, amikor tele a stadion, amikor szurkolunk. Azt szeretnénk, ha Szlovákia stadionjaiban, minden csapat szurkolói ugyanígy gondolkoznának. Húsvét után vagyunk, úgy érzem, ez a pillanat, amikor benne van a megbocsájtás és a remény is. Most van az a pillanat, amikor tennünk kell azért, hogy a gonosz ne maradjon itt velünk. Szerdán egy szentmisét szervezünk a MOL Arénában, melyen imádkozunk a csapatunkért, imádkozunk a közösségünkért, hogy az Isten segítse. Szent György, Dunaszerdahely védőszentje egy olyan szent, amely a jóért küzdött és legyőzte a gonoszt. Legyőzte a sárkányt, és így mutatta meg, hogy a jó tud győzni a gonosz felett” – mondta Világi Oszkár, a DAC tulajdonosa a klub honlapján látható videón.